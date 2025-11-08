Trung tướng Vũ Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức trao Quyết định của Chủ tịch nước và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, về việc thăng quân hàm Trung tướng và bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đối với Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam Vũ Trung Kiên.

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Trung tướng Vũ Trung Kiên (Ảnh: Ngọc Minh).

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Phan Văn Giang Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển Việt Nam Vũ Trung Kiên.

Đồng thời Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã trao Quyết định bổ nhiệm Trung tướng Vũ Trung Kiên giữ chức vụ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thay thế người tiền nhiệm là Thượng tướng Lê Đức Thái, hiện giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.