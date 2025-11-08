Fica Fica DTiNews DTiNews NoiVuXaHoi Nội vụ & Xã hội
Xu hướng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Bão Kalmaegi
  3. Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Thanh niên nghi bị điện giật khi đi qua đường ngập nước ở TPHCM

An Huy
An Huy

(Dân trí) - Nam thanh niên đi bộ trên vỉa hè đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM), bất ngờ ngã xuống đường, nghi bị điện giật.

Tối 8/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên nghi bị điện giật nguy kịch tại phường Cầu Ông Lãnh.

Hơn 20h cùng ngày, đường Đề Thám (quận 1 cũ) bị ngập nước do mưa lớn. Một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đi bộ trên vỉa hè, khi đến trước địa chỉ 158-160 thì bất ngờ ngã xuống đường, co giật.

Thanh niên nghi bị điện giật khi đi qua đường ngập nước ở TPHCM - 1

Hiện trường vụ nam thanh niên nghi bị điện giật (Ảnh: An Huy).

Người dân phát hiện vụ việc nhưng không dám đến ứng cứu vì bên cạnh nạn nhân có tủ điện. Họ nghi người này bị điện giật.

“Bảo vệ của cửa hàng tiện lợi gần đó đã chạy đến kéo nạn nhân ra ngoài, đưa vào khu vực không bị ngập rồi sơ cứu. Người này được đưa đến bệnh viện”, nhân chứng kể.

Thanh niên nghi bị điện giật khi đi qua đường ngập nước ở TPHCM - 2

Nhân viên điện lực dùng thiết bị kiểm tra khu vực nghi rò điện trên đường Đề Thám (Ảnh: An Huy).

Nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh và nhân viên điện lực đến cắt điện, tiến hành điều tra vụ việc. Công an đang xác minh nguyên nhân, chưa khẳng định tai nạn do rò điện.