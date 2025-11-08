Thanh niên nghi bị điện giật khi đi qua đường ngập nước ở TPHCM

Tối 8/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên nghi bị điện giật nguy kịch tại phường Cầu Ông Lãnh.

Hơn 20h cùng ngày, đường Đề Thám (quận 1 cũ) bị ngập nước do mưa lớn. Một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đi bộ trên vỉa hè, khi đến trước địa chỉ 158-160 thì bất ngờ ngã xuống đường, co giật.

Hiện trường vụ nam thanh niên nghi bị điện giật (Ảnh: An Huy).

Người dân phát hiện vụ việc nhưng không dám đến ứng cứu vì bên cạnh nạn nhân có tủ điện. Họ nghi người này bị điện giật.

“Bảo vệ của cửa hàng tiện lợi gần đó đã chạy đến kéo nạn nhân ra ngoài, đưa vào khu vực không bị ngập rồi sơ cứu. Người này được đưa đến bệnh viện”, nhân chứng kể.

Nhân viên điện lực dùng thiết bị kiểm tra khu vực nghi rò điện trên đường Đề Thám (Ảnh: An Huy).

Nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh và nhân viên điện lực đến cắt điện, tiến hành điều tra vụ việc. Công an đang xác minh nguyên nhân, chưa khẳng định tai nạn do rò điện.