Thanh niên nghi bị điện giật khi đi qua đường ngập nước ở TPHCM
(Dân trí) - Nam thanh niên đi bộ trên vỉa hè đường Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM), bất ngờ ngã xuống đường, nghi bị điện giật.
Tối 8/11, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ nam thanh niên nghi bị điện giật nguy kịch tại phường Cầu Ông Lãnh.
Hơn 20h cùng ngày, đường Đề Thám (quận 1 cũ) bị ngập nước do mưa lớn. Một nam thanh niên khoảng 20 tuổi đi bộ trên vỉa hè, khi đến trước địa chỉ 158-160 thì bất ngờ ngã xuống đường, co giật.
Người dân phát hiện vụ việc nhưng không dám đến ứng cứu vì bên cạnh nạn nhân có tủ điện. Họ nghi người này bị điện giật.
“Bảo vệ của cửa hàng tiện lợi gần đó đã chạy đến kéo nạn nhân ra ngoài, đưa vào khu vực không bị ngập rồi sơ cứu. Người này được đưa đến bệnh viện”, nhân chứng kể.
Nhận tin báo, Công an phường Cầu Ông Lãnh và nhân viên điện lực đến cắt điện, tiến hành điều tra vụ việc. Công an đang xác minh nguyên nhân, chưa khẳng định tai nạn do rò điện.