Dị vật 6cm “mắc kẹt” trong thắt lưng vì tự châm cứu

Trước đó, ngày 30/10, bệnh nhân H.T.G. (52 tuổi, trú tại Hà Nội) đến thăm khám tại Bệnh viện Quân y 103 trong tình trạng đau lưng cấp, đi lại khó khăn.

Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ phát hiện nhiều nốt kim châm xung quanh vùng thắt lưng. Kết quả chụp X-quang phát hiện một dị vật kim khí cắm sâu theo chiều thân đốt sống.

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết khi thấy đau ở vùng thắt lưng đã tự dùng kim châm cứu. Một đoạn kim châm dài 6cm đã bị gãy, đâm dọc vào đốt sống của bệnh nhân.

Ảnh chụp X-quang phát hiện đoạn kim gãy đâm dọc vào đốt sống của bệnh nhân (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

“Một phần của đoạn kim hướng cắm vào ổ bụng, rất may không làm tổn thương các tạng lân cận”, TS.BS Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Khoa Chấn thương Chỉnh hình cột sống, Bệnh viện Quân y 103 cho biết, “Sau khi chụp chiếu và đánh giá, tầm soát các xét nghiệm đủ điều kiện phẫu thuật, chúng tôi đã tiến hành mổ lấy bỏ dị vật cho người bệnh”.

Sau ca phẫu thuật kéo dài 30 phút, các bác sĩ đã định vị chính xác vị trí, tiến hành lấy dị vật ra thuận lợi. Bệnh nhân phục hồi tốt, đi lại bình thường và đã được xuất viện.

Đoạn kim dài 6cm được lấy ra sau ca mổ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

“Tự ý châm cứu là hành động rất nguy hiểm. Nếu không may, kim cắm sâu vào ổ bụng gây tổn thương các cơ quan nội tạng, buộc phải tiến hành mổ mở để lấy dị vật ra", bác sĩ Tùng cảnh báo.

Nghiêm trọng hơn, nếu kim bị bỏ sót trong cơ thể, bệnh nhân phải đối mặt với các biến chứng như áp xe, kim chọc vào ống sống gây tổn thương thần kinh dẫn đến liệt, gây rò dịch não tuỷ... đe doạ đến tính mạng của người bệnh.

Theo bác sĩ Tùng, đau vùng thắt lưng là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau: cột sống, hệ tiết niệu, hệ tiêu hoá, sản phụ khoa…

Khi thấy các dấu hiệu đau nhức, vận động khó khăn, bệnh nhân nên đến thăm khám tại các bệnh viện, tiến hành xét nghiệm, chụp chiếu để được chẩn đoán đúng bệnh, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị bệnh.

Bệnh viện đã tiếp nhận không ít các trường hợp biến chứng, tai biến tương tự do bệnh nhân tự ý điều trị tại nhà hoặc đến các cơ sở y tế không được cấp phép.

Đáng nói, thời gian gần đây, nhiều người dựa vào công cụ trí tuệ nhân tạo như Chat GPT để “tự chẩn đoán”, kê thuốc và điều trị theo hướng dẫn trên mạng.

“Các công cụ như Google, Chat GPT chỉ đưa ra các thông tin tham khảo, hoàn toàn không thể thay thế được sự chẩn đoán của các bác sĩ. Bệnh nhân cần đến các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa, có trang thiết bị hiện đại để phát hiện, điều trị đúng bệnh thay vì tự ý nghe theo các hướng dẫn không chính thống trên mạng", bác sĩ Tùng nhấn mạnh.