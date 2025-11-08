Hơn 80 ca nhập viện sau khi ăn bánh mì ở TPHCM, tìm ra vi khuẩn gây ngộ độc

Theo đó, trong những ngày qua, Sở Y tế TPHCM ghi nhận các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì được mua tại một tiệm trên đường Nguyễn Thái Sơn, phường Hạnh Thông.

Đến sáng 8/11, có 4 bệnh viện báo cáo về Sở Y tế trong vụ việc nêu trên, với hơn 80 trường hợp (Bệnh viện Quân y 175 ghi nhận 47 ca, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM tiếp nhận 16 ca, 19 ca vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định, 1 ca vào Bệnh viện Bình Dân). Trong đó, có 47 bệnh nhân đã được xuất viện

Riêng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, trong số 19 ca nhập viện ngày 5/11 vì các triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì, ghi nhận 1 trường hợp bị đau bụng dữ dội, nôn ói và tiêu chảy nhiều lần. Sau đó, kết quả cấy máu của bệnh nhân dương tính với vi khuẩn Salmonella.

Hiện hầu hết các bệnh nhân bị ngộ độc trong vụ việc trên đã ổn định.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, một trong các cơ sở y tế tiếp nhận điều trị các ca ngộ độc sau khi ăn bánh mì (Ảnh: Hoàng Lê).

Sở Y tế TPHCM đã chỉ đạo các bệnh viện bảo đảm thu dung, phân loại và xử trí theo đúng phác đồ điều trị ngộ độc thực phẩm cho bệnh nhân, bao gồm bù nước - điện giải, theo dõi sinh hiệu và chức năng tạng, chỉ định cận lâm sàng phù hợp, lấy mẫu phân và cấy máu khi nghi nhiễm khuẩn xâm nhập trước khi dùng kháng sinh.

Nếu có chỉ định kháng sinh thì cân nhắc theo hướng tác nhân vi khuẩn đường ruột nhóm Salmonella và điều chỉnh cho phù hợp.

Cũng theo Sở Y tế TPHCM, đến nay các bệnh viện đã thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo nhanh cho Phòng Nghiệp vụ Y, bao gồm tình hình thu dung, số ca nặng, kết quả vi sinh và biến chứng, để kịp thời điều phối và thống nhất phác đồ điều trị.

Bước đầu, dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng của hầu hết bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm sau ăn bánh mì đều phù hợp với tác nhân vi khuẩn đường ruột, nhiều khả năng là Salmonella. Các bệnh viện cũng phối hợp cung cấp thông tin cho Sở An toàn thực phẩm TPHCM để phục vụ công tác truy xuất và xác minh.

Được biết, Sở An toàn thực phẩm đã tạm dừng hoạt động cơ sở liên quan để điều tra, lấy mẫu thực phẩm và mẫu môi trường, đồng thời tiến hành các bước nghiệp vụ nhằm xác định nguyên nhân gây ngộ độc theo đúng thẩm quyền.