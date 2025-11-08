Phơi nhiễm khói thuốc lá tại nhà hàng, vũ trường ở TPHCM vẫn ở mức cao

Xây dựng bản đồ du lịch Việt không thuốc lá

Ngày 8/11, tại TPHCM, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.

Đây là một trong chuỗi sự kiện được triển khai tại các tỉnh, thành phố trọng điểm về du lịch gồm Huế, Đà Nẵng, TPHCM và Khánh Hòa.

Chiến dịch hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời là hành động góp phần cụ thể hóa cam kết của Việt Nam trong việc thực thi Công ước Khung về kiểm soát thuốc lá và thúc đẩy thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Từ đó, góp phần định hình một chuẩn mực xã hội mới: tôn trọng cộng đồng bằng cách "nói không" với khói thuốc lá nơi công cộng.

Các hoạt động nổi bật tại Lễ phát động gồm: Đại sứ chia sẻ thông điệp; Nghi thức phát động Chiến dịch nhằm lan toả thông điệp kêu gọi các khách sạn, nhà hàng chung tay thực thi quy định môi trường không khói thuốc;

Hoạt động đạp xe tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố; Treo và dán biển “Cấm hút thuốc" tại 200 khách sạn, nhà hàng trên địa bàn TPHCM.

Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng ở TPHCM ngày 8/11 (Ảnh: Hoàng Lê).

TS.BS Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh kiêm Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) cho biết, việc tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và địa điểm công cộng là nhiệm vụ cấp thiết và bền vững.

Điều này nhằm bảo vệ sức khỏe con người, tiết kiệm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật, đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của Việt Nam.

Ông Hà Anh Đức bày tỏ mong muốn Chiến dịch sẽ không dừng lại ở TPHCM mà sẽ tiếp tục được nhân rộng tại tất cả các địa phương khác trên cả nước, để cùng xây dựng một bản đồ du lịch Việt Nam không khói thuốc lá và hình ảnh đất nước Việt Nam không chỉ đẹp, thân thiện mà còn an toàn, khỏe mạnh.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh khẳng định, Bộ Y tế cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nguồn lực, tài liệu truyền thông, tập huấn và giám sát thực thi, nhằm giúp các địa phương duy trì và nhân rộng các mô hình khách sạn, nhà hàng, khu du lịch không khói thuốc.

4 nhiệm vụ trọng tâm của TPHCM

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM bày tỏ sự vinh dự khi địa phương được Bộ Y tế chọn là địa phương tổ chức “Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng”.

Theo bác sĩ Chương, thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh tật và tử vong có thể phòng tránh được. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, mỗi năm Việt Nam có khoảng 40.000 người tử vong vì các bệnh liên quan đến thuốc lá.

Không chỉ người hút chủ động chịu ảnh hưởng, mà khói thuốc thụ động cũng gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của những người xung quanh, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em; gây tổn thất nặng nề về sức khỏe, kinh tế và chất lượng sống của người dân.

Nhận thức rõ tác hại nghiêm trọng đó, TPHCM luôn xác định công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là một nhiệm vụ quan trọng. Trong thời gian qua, địa phương đã triển khai thực hiện mạnh mẽ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát, tỷ lệ phơi nhiễm tại các nhà hàng, quán cà phê và vũ trường ở TPHCM năm 2024 vẫn ở mức cao, cho thấy việc tuân thủ thực thi quy định pháp luật vẫn chưa được đồng bộ. Đây là thách thức lớn, cũng là động lực để thành phố tiếp tục hành động mạnh mẽ, thực chất hơn.

TS.BS Nguyễn Hồng Chương, Phó giám đốc Sở Y tế TPHCM chia sẻ các nhiệm vụ trọng tâm để phòng chống thuốc lá thời gian tới tại địa phương (Ảnh: Hoàng Lê).

Lãnh đạo Sở Y tế TPHCM cho biết, trong thời gian tới, địa phương sẽ tập trung thực hiện đồng bộ 4 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, UBND TPHCM tiếp tục chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện môi trường không khói thuốc trên toàn địa bàn Thành phố.

Thứ hai, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi, giải trí và các địa điểm công cộng; đồng thời khen thưởng, biểu dương các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt mô hình môi trường không khói thuốc.

Thứ ba, đổi mới và đa dạng hóa phương thức truyền thông, giáo dục phòng, chống tác hại của thuốc lá theo hướng sáng tạo, gần gũi; hướng tới các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, người lao động và thanh thiếu niên;

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp và các cơ quan truyền thông, cùng xây dựng mô hình “TPHCM - Không khói thuốc” nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, hướng tới một đô thị khỏe mạnh, văn minh, thân thiện với người dân và du khách.