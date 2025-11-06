Dấu hiệu ban đêm cảnh báo căn bệnh ung thư dễ bị bỏ sót ở nam giới

Phát hiện ung thư sau nửa năm tiểu đêm liên tục

Tại Bệnh viện Bình Dân (TPHCM), ông N.X.H. (61 tuổi) đang chờ đến lượt tái khám định kỳ sau 3 năm phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt bằng robot. Các kết quả xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh đều ở ngưỡng bình thường, không ghi nhận tái phát.

Ông H. trong lần tái khám gần nhất (Ảnh: BV).

Mấy năm trước, ông H. có triệu chứng tiểu đêm. Nghĩ mình bị phì đại tiền liệt tuyến, người đàn ông kiên trì uống thuốc nửa năm nhưng triệu chứng không cải thiện. Đỉnh điểm, nhiều đêm ông phải thức trắng vì đi tiểu liên tục, mỗi 5 phút/lần.

Đến khám tại Bệnh viện Bình Dân, người đàn ông được ghi nhận có kết quả xét nghiệm máu bất thường, chẩn đoán hình ảnh nghi ngờ ung thư tuyến tiền liệt. Sau cùng, kết quả sinh thiết đã khẳng định ông H. mắc ung thư tuyến tiền liệt, phải phẫu thuật loại bỏ khối u.

"Lựa chọn mổ bằng robot, tôi không đau nhiều, qua 2 ngày đã có thể đi lại bình thường. Đến ngày thứ 4 sau mổ, tôi được xuất viện. Ba năm nay, kết quả tái khám đều đặn vẫn luôn rất tốt.

Giờ đây, tôi thấy rất khỏe, vẫn làm việc, sinh hoạt và tập thể dục như trước đây", ông chia sẻ.

Tại lần tái khám gần nhất vào tháng 10, kết quả xét nghiệm và cận lâm sàng đều cho thấy bệnh nhân không có dấu hiệu tái phát, trên lâm sàng cũng không có dấu hiệu bất thường.

"Người bệnh đã được điều trị khỏi ung thư hoàn toàn", TS.BS Nguyễn Tế Kha, Trưởng khoa Ung bướu Tiết niệu, Bệnh viện Bình Dân, cũng là bác sĩ phẫu thuật và theo dõi cho người bệnh, kết luận.

Từ hình ảnh MRI, bác sĩ Kha kết luận người bệnh đã được chữa khỏi hoàn toàn bệnh ung thư tuyến tiền liệt (Ảnh: BV).

Ông H. là một trong 1.167 người bệnh ung thư tuyến tiền liệt được điều trị bằng phẫu thuật robot tại Bệnh viện Bình Dân. Hiện nay, hơn 75% tổng số ca phẫu thuật ung thư tuyến tiền liệt được điều trị bằng phẫu thuật robot, trở thành “cánh tay” chủ lực trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt tại Bệnh viện Bình Dân.

Ung thư tuyến tiền liệt: Căn bệnh dễ bị bỏ sót ở nam giới Việt Nam

Theo số liệu của Cơ quan Nghiên cứu Quốc tế về Ung thư (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022, Việt Nam ghi nhận 5.875 ca mắc mới ung thư tuyến tiền liệt và 2.800 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Ung thư tuyến tiền liệt xếp thứ 5 về mức độ phổ biến và thứ 9 về tỷ lệ tử vong trong số các bệnh ung thư ở nam giới.

Tuy tỷ lệ mắc được phát hiện tại Việt Nam (11,5/100.000 dân) thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu (29,4/100.000 dân), nhưng tỷ lệ tử vong do căn bệnh này tại nước ta lại cao gần gấp đôi (48% so với mức trung bình thế giới 27%).

Điều này phản ánh thực trạng phát hiện bệnh muộn khi bệnh đã tiến triển, thiếu tầm soát ung thư tuyến tiền liệt ở nam giới Việt Nam.

Khác với phì đại tuyến tiền liệt lành tính thường gây triệu chứng sớm do chèn ép hướng vào đường tiểu, ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn đầu thường phát triển âm thầm, gần như không có triệu chứng. Đây là một điểm góp phần làm cho ít người bệnh đi khám và được phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt.

Tại Bệnh viện Bình Dân, chỉ có khoảng 20% người bệnh được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt ở giai đoạn sớm. Phần lớn bệnh nhân đến bệnh viện khi khối u đã xâm lấn mô lân cận hoặc di căn, khiến cho điều trị phải phối hợp nhiều phương thức như nội tiết, xạ trị hoặc hóa trị, thay vì chỉ cần phẫu thuật.

"Tiêu chuẩn vàng” trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Theo TS.BS Nguyễn Tế Kha, Trưởng Khoa Ung bướu Tiết niệu, ung thư tuyến tiền liệt phát triển chậm và nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, phẫu thuật robot cắt tuyến tiền liệt tận gốc là phương pháp điều trị “tiêu chuẩn vàng”.

Bên trong phòng phẫu thuật bằng robot (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh đó, kỹ thuật này còn giúp bảo tồn thần kinh cương, giảm tối đa nguy cơ són tiểu và rối loạn cương sau phẫu thuật, từ đó cải thiện chất lượng sống của người bệnh.

"Đây là khía cạnh cần được quan tâm trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư", bác sĩ Kha nhấn mạnh.

Phẫu thuật robot đã tạo ra cuộc cách mạng trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Điểm mạnh của phương pháp này là cánh tay robot tiếp cận tối đa vùng tuyến tiền liệt sâu nằm trong khung chậu, bác sĩ cũng có thể quan sát qua ống kính 3D phóng đại và thao tác chính xác hơn, giúp tăng hiệu quả điều trị và giảm biến chứng.

Phẫu thuật bằng robot tạo ra cuộc cách mạng trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Theo TS.BS Nguyễn Tế Kha, việc tầm soát để phát hiện sớm ung thư tuyến tiền liệt có ý nghĩa quyết định đến khả năng điều trị triệt căn. Tuy nhiên, phần lớn người bệnh chưa có thói quen chủ động kiểm tra sức khỏe tuyến tiền liệt.

“Không ít trường hợp chỉ đến khám khi đã có triệu chứng nặng như tiểu máu, đau xương hay rối loạn tiểu tiện, tức là bệnh đã ở giai đoạn muộn, khối ung thư có thể đã xâm lấn hoặc di căn đến xương”, bác sĩ Kha chia sẻ.

Theo đó, vị chuyên gia khuyến cáo, nam giới trên 50 tuổi nên tầm soát ung thư tuyến tiền liệt hàng năm. Nếu có người thân cùng huyết thống mắc ung thư tuyến tiền liệt, nam giới từ 40 tuổi cần có ý thức tầm soát sớm hơn.

Việc tầm soát đơn giản và không xâm lấn, thường chỉ cần xét nghiệm PSA máu toàn phần. Nếu kết quả bất thường, người bệnh có thể cần thực hiện thêm các kiểm tra chuyên sâu.

Nếu phát hiện sớm, người bệnh có thể điều trị thuận lợi, chi phí thấp và tiên lượng sống trên 10 năm rất cao. Ngược lại, khi bệnh đã tiến triển, điều trị phức tạp, tốn kém và khó bảo tồn chức năng sinh lý và tiểu tiện.