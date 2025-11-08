Tại Hội nghị Tim mạch Nhi khoa Pháp - Việt lần thứ 3, do Bệnh viện Nhi đồng 2 (TPHCM) tổ chức mới đây, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã có những bài báo cáo và bàn luận xoay quanh chủ đề: “Tứ chứng Fallot và Không lỗ van động mạch phổi kèm thông liên thất”.

Tứ chứng Fallot là một hội chứng bao gồm 4 tổn thương bẩm sinh ở tim, gồm: hẹp đường ra thất phải, thông liên thất, động mạch chủ lệch sang ngay lỗ thông liên thất và phì đại thất phải. Dị tật này chiếm 5-10% trong tất cả các bệnh tim bẩm sinh.

Tim bình thường (trái) và tim bị tứ chứng Fallot (Ảnh: BS).

Theo thống kê, tứ chứng Fallot chiếm 75% các bệnh tim bẩm sinh có biểu hiện tím ở trẻ trên 2 tuổi. Bệnh nhân bị tình trạng này thường có biểu hiện tím sớm ngay từ những tháng đầu sau sinh và nặng dần theo tuổi, gây ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất, tinh thần và hoạt động khi lớn lên.

Nếu không được can thiệp phẫu thuật sớm, trẻ bị tứ chứng Fallot thường tử vong trước tuổi trưởng thành, do nhiều biến chứng nặng như các cơn thiếu oxy cấp, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, huyết khối mạch não, áp xe não...

Tuy nhiên theo các chuyên gia, ngay cả sau khi được phẫu thuật sửa chữa tứ chứng Fallot, bệnh nhi vẫn có thể đối mặt với những diễn tiến sau phẫu thuật, như hở van động mạch phổi, suy chức năng thất phải, rối loạn nhịp tim, hẹp van động mạch phổi tồn lưu hoặc lỗ thông liên thất còn tồn lưu…

Các biến chứng này hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu người bệnh được theo dõi đều đặn và can thiệp kịp thời.

Tứ chứng Fallot có thể được chẩn đoán sớm qua siêu âm tim (Ảnh: BS).

BSCKII Nguyễn Minh Trí Việt, Trưởng khoa Tim mạch, Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết việc đặt stent (RVOT) là một thủ thuật điều trị tạm thời ban đầu hiệu quả cho bệnh tứ chứng Fallot, đặc biệt ở trẻ sơ sinh hoặc có nguy cơ cao.

Kỹ thuật này có thể được thực hiện tại nhiều trung tâm can thiệp tim bẩm sinh. Khảo sát trong vòng 3 năm (2023-2025) cho thấy, trong 20 ca tứ chứng Fallot điều trị bằng stent RVOT (12 ca là trẻ sơ sinh) tại Bệnh viện Nhi đồng 2, chỉ có một trường hợp tử vong do viêm phổi.

Theo các bác sĩ, tứ chứng Fallot có thể được chẩn đoán từ trong bào thai, qua siêu âm tim thai. Việc chẩn đoán bệnh từ giai đoạn sớm sẽ giúp trẻ được can thiệp kịp thời ngay sau sinh.