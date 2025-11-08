Gặp sự cố tắc đường, Thể Công Viettel chia điểm với PVF-CAND

Trận mở màn vòng 11 V-League giữa PVF - Công an Nhân dân (CAND) và Thể Công Viettel diễn ra vào tối 8/11 bất ngờ phải lùi lại một tiếng đồng hồ do đội khách gặp sự cố tắc đường ở cầu Thanh Trì khi trên đường di chuyển đến sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên).

Thể Công Viettel (trắng) gặp sự cố tắc đường trước khi đến sân của PVF-CAND (Ảnh: Viettel FC).

Dù khá mệt mỏi vì phải mất nhiều thời gian di chuyển trên đường đến sân, nhưng đội khách Thể Công Viettel vẫn cho thấy sự quyết tâm lớn khi chơi tấn công mạnh mẽ ngay khi bắt đầu trận đấu.

Tuy nhiên đội chủ nhà PVF-CAND mới là đội có bàn thắng mở tỷ số trước. Phút 20, tiền đạo người Brazil, Amarildo thực hiện cú dứt điểm quyết đoán trước vòng cấm, bóng đi chìm hiểm hóc khiến thủ môn Văn Việt bất lực cản phá.

Nhận bàn thua, đội khách vẫn không hề nao núng khi liên tiếp tổ chức nhiều đợt tấn công vây hãm khung thành đối phương. Đáng chú ý, phút 45, tiền đạo Lucao nhận đường chuyền của đồng đội trong vòng cấm, anh cứa lòng kỹ thuật khiến thủ thành Sỹ Huy đã đứng nhìn nhưng bóng lại đập trúng cột dọc đi ra ngoài một cách đáng tiếc. Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, đội khách vẫn chủ động dâng cao đội hình tấn công tìm kiếm bàn gỡ hoà. Phút 73, từ quả đá phạt bên cánh phải, hậu vệ Kyle Colonna lựa chọn vị trí tốt rồi đánh đầu tung lưới PVF-CAND và đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Chỉ 7 phút sau, đội khách tiếp tục dội "gáo nước lạnh" với đội chủ nhà khi ghi bàn thắng thứ 2. Từ quả đá phạt góc bên cánh trái, Wesley Nata dứt điểm, bóng đập chân hậu vệ đội chủ nhà bật đến vị trí của Khuất Văn Khang. Văn Khang thực hiện cú dứt điểm chìm, bóng trôi qua một "rừng" chân trước khi lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của thủ thành Sỹ Huy.

Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính (Ảnh: Viettel FC).

Từ lợi thế dẫn trước rồi chuyển sang vai "người đi gỡ", các cầu thủ PVF-CAND tưởng như bế tắc trong những phút còn lại thì ở phút bù giờ 90+3, Hoàng Vũ Samson đã kịp toả sáng với pha dứt điểm nhanh trong vòng cấm sau đường chuyền của đồng đội bên cánh phải và mang về bàn gỡ hoà 2-2 cho đội nhà.

Tỷ số 2-2 cũng là kết quả chung cuộc ở trận đấu này, khiến Thể Công Viettel lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách ngôi đầu với CLB Ninh Bình. Một điểm giành được chưa đủ giúp PVF-CAND tách biệt với nhóm đua trụ hạng sau 11 vòng đấu ở LPBank V-League 2025-2026.

Đội hình xuất phát:

PVF-CAND: Sỹ Huy, Eyenga, Hiểu Minh, Bá Đạt, Anh Quân, Bảo Long, Văn Dũng, Thái Quý, Mpande, Thanh Nhàn, Amarildo

Thể Công Viettel: Văn Việt, Viết Tú, Tiến Dũng, Colonna, Tuấn Tài, Tiến Anh, Hữu Thắng, Wesley, Văn Tú, Lucao, Damian An