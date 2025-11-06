Loại rau thơm phức bán đầy chợ, là dược liệu quý với tim

Nguồn chất chống oxy hóa mạnh

Rau thì là chứa nhiều hợp chất flavonoid, terpenoid, tannin và vitamin C, giúp cơ thể trung hòa gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa.

Nghiên cứu của nhóm tác giả Ấn Độ đăng trên Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry cho thấy chiết xuất từ thì là giúp giảm tổn thương oxy hóa ở tế bào gan và tim trên mô hình thực nghiệm.

Một nghiên cứu khác của Đại học Warsaw (Ba Lan) công bố trên Antioxidants ghi nhận hạt thì là nảy mầm có lượng polyphenol cao hơn 60% so với hạt khô, đồng thời tăng đáng kể khả năng chống oxy hóa.

Giúp giảm mỡ máu và bảo vệ tim mạch

Thì là mang lại nhiều giá trị sức khỏe (Ảnh: Getty).

Từ lâu, thì là đã được xem là người bạn của hệ tim mạch. Hoạt chất anethole và các nhóm flavonoid trong cây có khả năng làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride.

Thử nghiệm tại Đại học Isfahan (Iran) trên phụ nữ mãn kinh cho thấy nhóm dùng bột thì là trong 3 tháng có mức giảm LDL trung bình 8,3 mg/dL so với nhóm đối chứng.

Các nhà khoa học cũng ghi nhận hoạt tính kháng viêm và chống oxy hóa của tinh dầu thì là giúp cải thiện chức năng thành mạch, ngăn ngừa xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ điều hòa đường huyết

Chiết xuất từ thì là được chứng minh có tác dụng cải thiện tình trạng kháng insulin, nguyên nhân chính của bệnh tiểu đường type 2. Nghiên cứu của Đại học Kerman (Iran, 2021) cho thấy việc sử dụng chiết xuất hạt thì là trong 8 tuần giúp giảm chỉ số đường huyết lúc đói và HbA1c ở nhóm bệnh nhân tiểu đường nhẹ.

Các nhà khoa học cho rằng hợp chất anethole có thể giúp tăng độ nhạy của tế bào với insulin, đồng thời ức chế quá trình tạo glucose tại gan.

Tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm tự nhiên

Tinh dầu thì là là một trong những loại tinh dầu có phổ kháng khuẩn rộng. Trong nghiên cứu đăng trên Food Control, tinh dầu thì là cho thấy khả năng ức chế mạnh đối với vi khuẩn Staphylococcus aureus, E. coli và nấm Candida albicans.

Chính vì vậy, ở nhiều vùng nông thôn, người dân vẫn dùng nước sắc thì là để súc miệng, giảm đau họng hoặc xông hơi khi cảm cúm.

Giúp tiêu hóa tốt, giảm đầy hơi

Thì là được dân gian dùng làm thuốc kích thích tiêu hóa, giảm co thắt dạ dày. Các nhà khoa học Ấn Độ từng thử nghiệm tinh dầu thì là trên 80 người bị chứng đầy hơi kéo dài, kết quả 72% người dùng cải thiện triệu chứng sau 10 ngày.

Cơ chế được cho là nhờ hoạt chất carvone và limonene giúp thư giãn cơ trơn đường ruột, tăng tiết enzym tiêu hóa và giảm sinh khí.

Tốt cho xương và khớp

Trong 100g thì là tươi có hơn 200mg canxi, cùng magie và phốt pho, những khoáng chất quan trọng cho xương. Các bài thuốc dân gian thường dùng thì là nấu nước uống hoặc giã với muối làm cao đắp giảm sưng khớp.

Dù một số nghiên cứu lâm sàng chưa cho thấy thay đổi rõ về mật độ xương khi dùng thì là, song tác dụng chống viêm tự nhiên của nó vẫn giúp giảm đau khớp nhẹ ở người lớn tuổi.

Giảm đau bụng kinh, hỗ trợ giấc ngủ

Thì là được xem là vị thuốc nữ giới. Nghiên cứu ghi nhận chiết xuất hạt thì là giúp giảm mức độ đau bụng kinh ở 60 phụ nữ trẻ, tương đương hiệu quả của ibuprofen nhưng ít gây tác dụng phụ.

Ngoài ra, tinh dầu thì là chứa hợp chất anethole và apigenin có tác dụng an thần nhẹ, giúp thư giãn thần kinh và cải thiện chất lượng giấc ngủ.