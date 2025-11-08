Bộ Công an tiếp sức đến người dân Gia Lai sau bão Kalmaegi

Ngày 8/11, đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, hỗ trợ các mặt hàng thiết yếu giúp người dân Gia Lai khắc phục hậu quả của bão số 13.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an trao tặng 40 tấn gạo, lương thực và nhu yếu phẩm của Bộ để giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an, thăm hỏi, động viên người dân ở tỉnh Gia Lai có nhà bị hư hỏng nặng do bão Kalmaegi (Ảnh: Quý Hiền).

Đại diện Bộ Công an cũng tới thăm hỏi, động viên, tặng quà tới một số hộ gia đình neo đơn, hộ có nhà bị hư hại nặng sau bão.

Tại phường Quy Nhơn Đông, đoàn đến thăm, tặng quà tới bà Huỳnh Thị Thoa (60 tuổi), là hộ neo đơn. Trong bão Kalmaegi, nhà bà Thoa bị hư hỏng nặng, tường sập, tốc mái, hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà tới gia đình anh Nguyễn Văn Phụng (33 tuổi, trú tại xã Tuy Phước Đông), có 3 con nhỏ, nhà bị hư hỏng nặng do bão. Trong đêm bão, gia đình anh đã được lực lượng công an đưa đến nơi trú ẩn an toàn.

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm lực lượng xung kích của Công an tỉnh Gia Lai đang giúp dân khắc phục hậu quả bão ở phường Quy Nhơn Đông.

Sau 4 ngày vật lộn với bão dữ, cán bộ công an tại các địa bàn đã kề vai sát cánh cùng lực lượng công an phường, hỗ trợ người dân vượt qua những giờ phút khó khăn nhất.

Công an tỉnh Gia Lai tăng cường thêm lực lượng để giúp dân khắc phục thiệt hại do bão số 13 gây ra (Ảnh: Quý Hiền).

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên trao quà của Bộ trưởng Bộ Công an đến tổ công tác, đồng thời biểu dương sự quyết tâm cao của lực lượng Công an tỉnh Gia Lai trong ứng phó thiên tai và giúp dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên yêu cầu lực lượng công an có biện pháp hỗ trợ các gia đình thiệt hại nặng sau bão.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, sau khi bão qua, toàn lực lượng triển khai ngay công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn để khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống của người dân.