Khởi công công trình nhân ái tặng người phụ nữ mơ nền nhà cao chống lụt

Sáng 8/11, báo Dân trí phối hợp cùng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và Đảng ủy, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam (tỉnh Nghệ An) khởi công xây dựng nhà Nhân ái tặng gia đình bà Nguyễn Thị Hòa (trú xóm 1, xã Hưng Nguyên Nam).

Bà Hòa là nhân vật trong bài viết “Người phụ nữ "khổ từ trong trứng”, còn một tay, mơ nền nhà cao chống lụt”.

Đại diện báo Dân trí và ông Thái Huy Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên Nam, trao 170 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ đến bà Nguyễn Thị Hòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Tại buổi khởi công, đại diện báo Dân trí đã trao 170 triệu đồng đến bà Hòa. Số tiền này do bạn đọc ủng hộ thông qua chương trình xây dựng nhà Nhân ái của báo Dân trí (tạm tính đến ngày 6/11).

Đại úy Lê Diệu Thúy, Phó Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An trao 80 triệu đồng đến bà Nguyễn Thị Hòa. Đây là nguồn kinh phí do Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An cùng Cục viễn thông và Cơ yếu (Bộ Công an) vận động, hỗ trợ gia đình bà Hòa sau khi hoàn cảnh của bà được đăng tải trên báo Dân trí.

Theo Đại úy Lê Diệu Thúy, trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người dân, đặc biệt là hộ nghèo, hộ khó khăn, hộ chịu ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn.

Đại diện Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương trao hỗ trợ 80 triệu đồng để bà Hòa xây nhà kiên cố (Ảnh: Hoàng Lam).

“Chúng tôi rất vui được đồng hành cùng báo Dân trí trong hoạt động nhiều ý nghĩa này. Mong rằng, với sự chung tay, góp sức của độc giả báo Dân trí, cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An và chính quyền địa phương, công trình này sẽ sớm được hoàn thành để gia đình bà Hòa yên tâm sinh sống, không còn lo cảnh mưa bão, lụt lội”, Đại úy Lê Diệu Thúy chia sẻ tại buổi khởi công.

Đón nhận món quà đặc biệt từ độc giả báo Dân trí và Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An, bà Hòa không nén được xúc động. Nghèo khó, tàn tật, gánh nặng gia đình đè trĩu trên vai nên khi cơn bão Bualoi tàn phá ngôi nhà, bà Hòa chỉ biết khóc trong bất lực.

Người phụ nữ khốn khổ ấy thậm chí chỉ dám mơ có nền đất cao hơn để dựng túp lều tránh ngập mỗi khi vào mùa bão lụt. Bởi vậy, khoản kinh phí 250 triệu đồng do độc giả báo Dân trí và Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An hỗ trợ, đối với bà Hòa “còn hơn cả giấc mơ”.

Niềm vui của bà Hòa trong ngày khởi công xây dựng ngôi nhà mơ ước (Ảnh: Hoàng Lam).

Ông Thái Huy Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Nguyên Nam cho biết, gia đình bà Nguyễn Thị Hòa thuộc hộ nghèo, chịu thiệt hại nặng về nhà ở do cơn bão Bualoi gây ra. Mặc dù địa phương rất quan tâm, ưu tiên các nguồn hỗ trợ nhưng để xây mới căn nhà vững vàng, kiên cố cho gia đình là rất khó.

“Chúng tôi ghi nhận, đánh giá cao báo Dân trí, độc giả của báo và Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An đã cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn, góp phần mang lại công trình nhà ở kiên cố, vững chãi cho bà Hòa và các cháu”, ông Dũng phát biểu.

Tại buổi khởi công, đại diện Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam và gia đình đã thống nhất giao Chi ủy, Ban công tác mặt trận xóm 1 đồng hành, quản lý nguồn kinh phí, trực tiếp đôn đốc, giám sát quá trình xây dựng, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công công trình nhà ở cho bà Hòa.

Theo ông Nguyễn Hữu Phúc, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hưng Nguyên Nam, công trình nhà ở của gia đình bà Hòa rộng 70m2, gồm 3 phòng ngủ, phòng khách, bếp và công trình vệ sinh. Địa phương sẽ giám sát, đôn đốc đơn vị thi công, phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết nguyên đán.