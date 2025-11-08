"Vải tàng hình" giúp binh sĩ Nga luồn sâu, đột kích hậu tuyến Ukraine

Binh sĩ trùm "vải tàng hình" (Ảnh: Forbes).

Một trang phục bảo hộ đang dần trở nên thiết yếu với binh sĩ Nga: Không phải áo giáp, mà là “áo choàng tàng hình”, giúp che chắn trước camera hồng ngoại.

Đây thực sự là vật dụng không thể thiếu cho bất cứ ai muốn vượt qua “vùng xám” rộng lớn được UAV giám sát. Dù nó không thể che giấu hoàn toàn dấu vết nhiệt, nhưng nó đã giúp binh sĩ Nga luồn sâu đột kích Ukraine trong thời gian qua.

Ban đầu, các nỗ lực tiến công của Nga tuân theo học thuyết tác chiến phối hợp truyền thống với sự kết hợp giữa xe tăng và xe chở quân bọc thép. Tuy nhiên, sự bùng nổ của UAV FPV nhanh chóng khiến cho những vũ khí hạng nặng này giảm uy lực.

Để đối phó với thực tế đã thay đổi, Nga chuyển sang chiến thuật đột kích bằng nhóm nhỏ.

Báo cáo về chiến thuật mới của Nga do tổ chức Anh RUSI công bố tháng trước mô tả: “Binh sĩ Nga thường xâm nhập theo nhóm từ 2-5 người, sử dụng tấm chắn nhiệt... và đèn pin giữa hai chân để quan sát”.

Khi lực lượng đủ lớn được tập hợp sau phòng tuyến Ukraine, họ sẽ đồng loạt tiến công các vị trí của đối phương.

Volodymyr Demchenko, một binh sĩ Ukraine, cho biết: “Chiến thuật tiến công mới: Xâm nhập dưới áo choàng chống camera hồng ngoại nhiều ngày. Thức ăn và nước uống được UAV thả xuống. Mỗi đêm binh sĩ Nga di chuyển vài chục, có khi hàng trăm mét. Có khoảng 2-5 binh sĩ mỗi nhóm".

Hoạt động giám sát bằng UAV đang trở nên phổ biến. Bất kỳ chuyển động nào của phương tiện đều bị phát hiện từ xa. Lính bộ binh thì khó bị phát hiện hơn. Thời điểm tốt nhất để di chuyển là ban đêm, khi xâm nhập chỉ bị phát hiện qua cảm biến nhiệt.

"Vải tàng hình" của Nga thường làm từ nylon với lớp phản quang ngăn nhiệt cơ thể thoát ra, có thể phủ thêm nhôm hoặc hạt bạc để tản nhiệt nhanh hơn. Ý tưởng là làm cơ thể gần với nhiệt độ nền và hòa lẫn vào môi trường, tránh nổi bật như “đèn báo sáng” trên địa hình. Một số loại được mô tả có thể giảm 90% bức xạ nhiệt.

Nga cũng dùng tấm ngăn nhiệt thông thường để che lều hoặc vị trí làm nơi trú ẩn. Mục tiêu là luôn được che chắn cơ thể người hoặc vật cần bảo vệ.

Tuy nhiên, chỉ một chiếc áo tàng hình hiếm khi đủ. Để không bị phát hiện, việc xâm nhập phải chọn thời điểm “giao nhiệt”, khi mọi vật từ thực vật, đất, nước nóng lên và nguội đi ở tốc độ khác nhau, tạo ra sự tương phản nhiệt. Nga thường chọn tiến công trong sương mù, mưa hoặc điều kiện có thể dẫn tới việc giảm khả năng quan sát.

Cho dù tấm vải tàng hình không phải phương án hiệu quả 100% nhưng Nga đang tìm cách tận dụng chúng một cách hiệu quả nhất có thể để có thể luồn sâu vào phòng tuyến đối phương.

Việc Ukraine thiếu quân số giữ phòng tuyến đang khiến họ lộ ra các khe hở. Nga sẽ tìm cách xâm nhập vào những khe hở này cho đến khi tập hợp đủ lực lượng tiến công, và đột kích để buộc Ukraine rút lui.

Biện pháp phòng thủ tốt nhất chống xâm nhập là bố trí nhiều bãi mìn, cảm biến khác (âm thanh, từ trường, địa chấn) và tăng lực lượng giữ tiền tuyến.