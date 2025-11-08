Hà Nội: Bệnh viện đông nghịt, ca đột quỵ tăng vì thời tiết "ẩm ương"

Sau trận sốt 3 ngày, ông T. (95 tuổi, Thịnh Quang, Hà Nội) bất ngờ xuất hiện tình trạng mệt nhiều, khó thở nên được gia đình đưa vào Bệnh viện Hữu Nghị cấp cứu.

Theo ThS.BS Vũ Đức Long - Phó Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu Nghị, cụ ông có tiền sử tai biến và đã nằm một chỗ trong thời gian dài. Khi nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng suy hô hấp rất nặng.

Đáng chú ý, kết quả test cúm A tại giường cho kết quả dương tính. Bệnh nhân được theo dõi viêm phổi và đã được điều trị bằng hai loại kháng sinh kết hợp.

“Chúng tôi cho bệnh nhân chụp X-quang ngay tại giường để đánh giá chi tiết hơn về tình trạng bệnh. Dự kiến bệnh nhân sẽ phải can thiệp thở máy”, BS Long cho hay.

Thời tiết chuyển mùa khiến số lượng bệnh nhân nhập khoa Cấp cứu trong 2 tuần qua tăng rõ rệt. Theo BS Long, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận 30-40 ca.

“Nổi trội nhất là các bệnh lý về tim mạch và hô hấp. Ngoài ra, chúng tôi cũng ghi nhận sự gia tăng các ca đột quỵ. Trong ngày cao điểm, có khoảng 5 ca đột quỵ nhập viện, trong khi trước đây vài ngày mới có 1-2 ca”, BS Long phân tích.

Một trong những trường hợp đột quỵ nặng nhất là bệnh nhân nam 92 tuổi, nhập viện trong tình trạng lơ mơ, giảm ý thức. Trước đó, bệnh nhân đi ngủ lúc 20h, đến 6h sáng hôm sau được người nhà phát hiện có triệu chứng bất thường. Theo BS Long, việc điều trị tái tưới máu cho bệnh nhân này sẽ rất khó khăn.

Một trường hợp phát hiện đột quỵ sớm, được các bác sĩ can thiệp tiêm thuốc tiêu sợi huyết kịp thời.

Một vấn đề khác là tình trạng bệnh nhân vào viện có xu hướng nặng hơn trước đây, đặc biệt là với các bệnh lý đường hô hấp.

Đặc trưng của các bệnh nhân khi đến viện là có nhiều bệnh nền. Ví dụ, người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) rất nhạy cảm với thay đổi thời tiết, nên nguy cơ nhập viện cao hơn.

Tại khoa Khám bệnh B của bệnh viện, từ sáng sớm đã ghi nhận lượng bệnh nhân đến khám rất đông.

Theo BSCKII Đào Trọng Thành - Phó Trưởng khoa Khám bệnh B, chỉ trong tuần vừa qua, khoa đã tiếp nhận 1.600 lượt thăm khám, tăng 30% so với thời gian trước.

Nhiều bệnh nhân đến khám vì gặp các vấn đề liên quan đến thời tiết, chủ yếu là bệnh hô hấp, tim mạch và xương khớp.

Đang ngồi chờ lấy máu xét nghiệm, bà Hoa (tên nhân vật đã được thay đổi) cho biết mình có bệnh nền tiểu đường, huyết áp cao. Vài ngày gần đây thấy mệt nhiều nên bà đi khám.

Tại phòng chụp X-quang, qua phim ghi nhận nhiều bệnh nhân bị lao, viêm phổi, tràn khí, tràn dịch màng phổi.

Đáng chú ý, trong nhóm bệnh nhân mắc bệnh đường hô hấp, bệnh viện ghi nhận nhiều ca cúm A.

Theo ThS.BS Vũ Hoài Nam - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, thời tiết lạnh ẩm là điều kiện thuận lợi cho các bệnh lây qua đường hô hấp. Năm nay, số ca mắc cúm A tăng rõ rệt so với cùng kỳ nhiều năm trước.

“Từ đầu tháng 9 đến nay, chúng tôi đã ghi nhận hơn 100 bệnh nhân cúm A. Phần lớn bệnh nhân diễn biến khá nặng. Trên nền người cao tuổi có nhiều bệnh mạn tính, khi nhiễm cúm A thường dễ bị bội nhiễm vi khuẩn”, BS Nam cho biết.

Các chuyên gia cảnh báo, không ít trường hợp nhập viện do chủ quan với kiểu thời tiết ẩm ương “bật quạt thì lạnh, đắp chăn thì nóng” hiện nay.

Dù thời tiết không quá lạnh, nhưng thay đổi thất thường: sáng mưa phùn, độ ẩm cao, chiều hửng nắng rồi tối lại giảm nhiệt độ.

Vì nhiệt độ thay đổi không rõ ràng nên người dân chưa chú trọng phòng bệnh. Trong khi đó, sự thay đổi về thời tiết như nhiệt độ và độ ẩm là yếu tố tác động làm khởi phát bệnh, đặc biệt ở người cao tuổi.

“Nhiều người dân chủ quan với thời tiết, không chú ý giữ ấm cơ thể, không đeo khẩu trang khi đi chợ, đi chơi hay khi các cụ tập thể dục buổi sáng sớm”, BS Thành khuyến cáo.

Bệnh viện bố trí hệ thống lấy số thứ tự phát thuốc qua quét mã vạch giúp đẩy nhanh tiến trình, người bệnh thuận lợi hơn.

Để đảm bảo an toàn, BS Thành khuyến cáo, những người thuộc nhóm nguy cơ cao như: người già, người có bệnh nền cần đảm bảo việc giữ ấm, hạn chế ra đường, tăng cường các biện pháp bảo hộ như đeo khẩu trang, khăn quàng...

"Chế độ ăn của người cao tuổi, người có bệnh nền trong giai đoạn này cũng cần tăng cường dinh dưỡng hơn so với bình thường để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể", BS Thành cho hay.

Đặc biệt, với thời tiết hiện nay, mọi người cũng không nên tắm quá muộn, lưu ý tắm nước ấm và giảm thời gian tắm so với thông thường; hạn chế tập thể dục ngoài đường, tránh những nơi nhiều gió, nước.

