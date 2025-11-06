Ẩu đả với hàng xóm, người đàn ông 40 tuổi bị chém đứt cả 2 bàn tay

Trước đó, khoảng 23h ngày 16/10, bệnh nhân P.T.C. (40 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) trong tình trạng sốc mất máu nặng, đa chấn thương với vết chém ở ngực, lưng và hai tay. Trong đó, một bàn tay đứt lìa hoàn toàn, bàn tay kia chỉ còn một phần cầu da và xương.

Khai thác bệnh sử, ông C. bị vết thương chém đứt cả 2 bàn tay nặng nề trong một vụ ẩu đả với hàng xóm.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy kiểm tra vết thương tại 2 tay cho người đàn ông (Ảnh: BV).

Ngay sau khi tiếp nhận, Bệnh viện Chợ Rẫy đã kích hoạt quy trình báo động đỏ, huy động lực lượng từ khoa Cấp cứu, Chấn thương Chỉnh hình và Gây mê Hồi sức phối hợp xử trí. Sau khi tiến hành truyền máu, ổn định huyết động, bệnh nhân nhanh chóng được đưa thẳng vào phòng phẫu thuật.

BSCKI Trần Phước Bình, khoa Chấn thương Chỉnh hình, cho biết đây là một trong những ca phẫu thuật rất phức tạp và căng thẳng. Ca mổ kéo dài suốt 12 tiếng với sự tham gia, phối hợp của cả 3 ê-kíp phẫu thuật khoa Chấn thương Chỉnh hình.

Ê-kíp đầu tiên xử lý ban đầu cả 2 chi, làm sạch, cố định xương và chuẩn bị cho vi phẫu. Đến rạng sáng, ê-kíp vi phẫu bàn tay tiếp tục thực hiện nối mạch máu, thần kinh và gân cho 2 bàn tay. Với bàn tay phải đứt gần lìa, các bác sĩ tiến hành kết hợp xương, nối lại mạch máu và thần kinh dưới kính hiển vi.

Ở bàn tay trái bị đứt lìa hoàn toàn, có nhiều trở ngại hơn với các bác sĩ do tổn thương phức tạp và tình trạng huyết động chưa ổn định, có thời điểm ê-kíp phải mở lại vết mổ để tái nối mạch máu.

Đến 13h ngày hôm sau, ca phẫu thuật kết thúc thành công tốt đẹp, cả 2 bàn tay đều hồng, ấm và có tín hiệu sống tốt. Sau vi phẫu nối chi 10 ngày, bệnh nhân tiếp tục được thực hiện ghép da bổ sung.

Hiện tại, sau thời gian tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng, theo dõi các chỉ số sinh hiệu, tình trạng của bệnh nhân ổn định, 2 bàn tay đều sống tốt và đã được xuất viện.

BSCKI Trần Phước Bình chia sẻ, kỹ thuật nối chi đứt lìa bằng vi phẫu là một dạng “siêu phẫu”, đòi hỏi tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. Tại khoa Chấn thương Chỉnh hình của Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi tua trực đều có bác sĩ vi phẫu chi để xử trí kịp thời những trường hợp đứt lìa chi thể phức tạp khi tiếp nhận.

Chỉ 1 tuần sau ca bệnh trên, Bệnh viện đã tiếp nhận nhiều ca đứt lìa ngón tay, bàn tay và bàn chân, và tất cả đều được phẫu thuật nối liền chi thành công.

Bác sĩ Bình khuyến cáo, trong thời gian gần đây, các trường hợp chấn thương do ẩu đả mà khoa tiếp nhận có xu hướng gia tăng, phần lớn liên quan đến những mâu thuẫn sau khi sử dụng rượu bia.

Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được điều trị thành công nếu trước đó xử trí sai phương pháp. Chuyên gia về chấn thương chỉnh hình nhấn mạnh, khi không may xảy ra tai nạn thì bước sơ cứu đúng cách ban đầu là rất quan trọng.

Theo đó, bệnh nhân cần được cầm máu vết thương, nhanh chóng bảo quản phần chi đứt lìa bằng băng sạch đặt trong túi nylon kín, rồi cho túi vào thùng nước đá (không ngâm trực tiếp). Sau đó, nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế có khả năng thực hiện vi phẫu để được xử trí và điều trị kịp thời.