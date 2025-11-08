"Điều tra vụ cầu sông Lô, tính phương án khẩn cấp xây cầu mới"

Chiều 8/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới 26 tỉnh, TP đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo (Ảnh: Đoàn Bắc).

Tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông báo cáo về việc trụ cầu sông Lô được phát hiện xuống cấp nghiêm trọng. Ông cho biết Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra vụ án vi phạm quy định xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại cầu Sông Lô.

Tỉnh cũng đã xây dựng phương án khắc phục, quyết tâm hoàn thành trước tháng 2/2026 (trước mùa mưa lũ).

Nghe báo cáo về nội dung này, Thủ tướng yêu cầu cùng với việc tiến hành điều tra, xử lý theo quy định, các cơ quan cần đánh giá chính xác hiện trạng cầu Sông Lô, báo cáo Thủ tướng ngay trong tháng 11. “Nếu cần thiết thì tính phương án xây dựng cầu mới trong điều kiện khẩn cấp”, Thủ tướng chỉ đạo.

Đưa ra đánh giá chung về kết cấu hạ tầng giao thông, Thủ tướng nhận định “có thể vượt mục tiêu có 3.000km cao tốc và 1.700km đường ven biển. Ông cho biết thêm dự kiến 19/12 sẽ khánh thành tuyến đường cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn, về Hà Nội qua miền Trung, TPHCM tới Cà Mau.

Để đạt những mục tiêu này, Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch các địa phương không để chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân “cô đơn trên công trường”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra, rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm đối với một số dự án cao tốc còn khối lượng nhiều như Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng, Tuyên Quang - Hà Giang.

Với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng lưu ý khối lượng công việc còn lại rất lớn trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là hết năm.

Vì vậy, các đơn vị cần khẩn trương có giải pháp phù hợp để tăng cao hơn khối lượng thi công tại hiện trường (phấn đấu mỗi tháng đạt trên 20%), kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn lao động, tổ chức thi công hợp lý, khoa học, nhất là dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách) và dự án thành phần 4 (các hạng mục công trình dịch vụ).

Thủ tướng yêu cầu các tuyến đường cao tốc kết nối tới sân bay Long Thành phải hoàn thành trước 19/12. Hệ thống giao thông kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành - giai đoạn 1, cũng cần nhanh chóng hoàn thành để khai thác đồng bộ, hiệu quả dự án.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án là nhiệm vụ quan trọng, nhưng Thủ tướng lưu ý phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn lao động theo đúng quy định.

“Không vì tiến độ mà bỏ qua, rút ngắn các quy trình, thủ tục công nghệ, lựa chọn loại vật liệu không đảm bảo tiêu chuẩn, mất vệ sinh môi trường, mất an toàn lao động trên công trường”, Thủ tướng quán triệt.

Để đảm bảo đồng bộ ngay sau khi các dự án đưa vào khai thác, Thủ tướng chỉ đạo các địa phương phải nhanh chóng bàn giao mặt bằng để các chủ đầu tư triển khai đầu tư trạm dừng nghỉ hiện đại, chất lượng dịch vụ cao.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ Xây dựng và các địa phương được yêu cầu triển khai đồng bộ hệ thống giao thông thông minh và thu phí, nhằm đáp ứng yêu cầu khai thác hiện đại, an toàn.

Thủ tướng cũng yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án để làm cơ sở triển khai giai đoạn 2026-2030.

Theo báo cáo, đến nay, đã có 19 dự án, dự án thành phần đường bộ và một dự án cảng hàng không hoàn thành, đưa vào khai thác, sử dụng. Cả nước hiện có 2.476km đường cao tốc.

Bộ Xây dựng và các địa phương đang nỗ lực triển khai thi công 73km đường cao tốc với 22 dự án, dự án thành phần. Trong đó, 16 dự án thành phần với tổng chiều dài là 575km bám sát kế hoạch hoàn thành năm 2025; 6 dự án với chiều dài 158km còn chậm.