Trẻ đồng loạt đổ bệnh, một bệnh viện ở TPHCM có lượt khám tăng gần gấp đôi

Từ 6h sáng, bé B. (4 tuổi) đã cùng bố mẹ chạy xe máy từ Đồng Nai lên TPHCM khám bệnh. Hai ngày qua, bé sốt cao liên tục, có hôm lên tới 41 độ, người lừ đừ, hễ ăn vào là nôn ói. Tại sảnh khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, trẻ lờ đờ, mắt nhắm, nằm dài trên băng ghế, thỉnh thoảng ho nhẹ.

"Mấy ngày con ốm, vợ chồng tôi thay nhau ở nhà chăm con. Thấy con ốm mãi, uống thuốc không đỡ, vợ chồng tôi bảo nhau đưa con lên bệnh viện ở TPHCM khám bệnh", anh H. (32 tuổi) chia sẻ với Dân trí trong lúc chờ vợ làm thủ tục khám bệnh cho con.

Những ngày gần đây, nhiều bệnh viện ở TPHCM ghi nhận số ca bệnh viêm đường hô hấp cấp tăng cao. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, những trường hợp này tăng mạnh, đặc biệt trong mùa giao mùa từ tháng 7 đến tháng 11, với cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11.

Theo thống kê mới nhất, trong tuần đầu tháng 10, trung bình mỗi ngày bệnh viện có khoảng 1.760 lượt trẻ đến khám các bệnh lý hô hấp, gần gấp đôi so với đầu tháng 9. Số ca nhập viện cũng tăng từ 286 lên 475 ca/tuần.

Theo bác sĩ Trần Nguyên Khôi, Phó trưởng khoa Khám bệnh, trẻ đến khám phần đông dưới 5 tuổi. Ở tuổi này, sức đề kháng còn yếu, hệ miễn dịch chưa phát triển hoàn thiện, trẻ rất dễ mắc bệnh, phải nhập viện.

"Hiện tại, thời tiết đang bước vào độ giao mùa, độ ẩm cao. Bên cạnh đó, môi trường ô nhiễm hoặc không gian sống của trẻ thiếu thông thoáng, điều hòa quá lạnh hoặc khô, làm giảm sức đề kháng. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm đầu năm học, trẻ tiếp xúc gần gũi, đông đúc, dễ lây lan bệnh viêm đường hô hấp cấp", bác sĩ phân tích.

Cả tuần qua, bé X. (3 tuổi, ngụ phường Phước Long, TPHCM) liên tục ho khan, sổ mũi, sốt cao không hạ dù đã uống thuốc. Vài hôm trước, X. được mẹ đưa đi kiểm tra ở một phòng khám tư gần nhà. Tại đây, em được bác sĩ chẩn đoán bị viêm họng và kê thuốc uống nhưng vẫn không đỡ sau vài ngày.

"Con tôi vốn ít bệnh, lại không đi học, gia đình ai cũng khỏe mạnh nên tôi cũng không xác định được nguồn lây bệnh cho con. Mấy hôm nay thấy sức khỏe con 'phập phù' mãi không đỡ, tôi phải xin nghỉ làm để đưa con vào bệnh viện khám", mẹ bé X. chia sẻ.

Tại hành lang trước các phòng khám, phụ huynh và bệnh nhi ngồi chật kín các băng ghế. Trong đó, phòng khám bệnh Hô hấp liên tục đón các bé ra vào khám bệnh.

Theo bác sĩ Khôi, khi nhập viện, trẻ thường có các triệu chứng như sốt cao đột ngột, kéo dài 1-3 ngày, ho, khò khè, khó thở, quấy khóc liên tục, bỏ ăn hoặc bỏ bú. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định trẻ mắc viêm đường hô hấp cấp, có thể là viêm đường hô hấp trên (viêm họng, viêm mũi họng) hoặc viêm đường hô hấp dưới (viêm phổi, viêm phế quản, hen suyễn). Khoảng 20-30% trẻ mắc viêm đường hô hấp dưới cần nhập viện.

Tại khoa Hô hấp 1 của Bệnh viện Nhi Đồng 2, hiện có hơn 180 bệnh nhi đang điều trị, với 20 giường cấp cứu, nhiều trẻ cần thở oxy và hỗ trợ áp lực dương. Các bệnh chủ yếu là viêm phổi, viêm phế quản, viêm tiểu phế quản hoặc hen suyễn.

Một bệnh nhi 2 tháng tuổi bị viêm phổi đang điều trị tại phòng cấp cứu, khoa Hô hấp 1.

Bệnh viêm đường hô hấp lây lan qua giọt bắn, tiếp xúc bề mặt nhiễm khuẩn hoặc không khí trong không gian kín. Để phòng bệnh, người dân cần đeo khẩu trang ở nơi công cộng, rửa tay thường xuyên, che miệng khi ho, giữ nhà cửa thoáng khí và tránh khói bụi, thuốc lá.

Đặc biệt, trẻ nhỏ, người lớn tuổi và những người có bệnh mạn tính nên tiêm vaccine phòng cúm, phế cầu, ho gà hoặc virus hợp bào hô hấp (RSV) theo chỉ định của bác sĩ. Ngoài ra, hãy ăn uống đủ chất, tập thể dục đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý để cơ thể khỏe mạnh, ít nguy cơ bị bệnh hơn.

Ảnh: Trịnh Nguyễn