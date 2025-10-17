Giám đốc Sở Y tế TPHCM thông tin ca bệnh đặc biệt "lần đầu tiên" ở Côn Đảo

Đó là trường hợp của bệnh nhân T.V.K. (34 tuổi). Bệnh sử ghi nhận, 2 ngày trước bệnh nhân bị đau đầu âm ỉ vùng thái dương phải, đến sáng 17/10 thì đột ngột ngã, yếu tay chân bên trái, méo miệng nên được đưa vào khoa Cấp cứu của Trung tâm y tế Quân dân Y Côn Đảo.

Với những triệu chứng trên, BSCKI Huỳnh Minh Triết, khoa Bệnh lý mạch máu não, Bệnh viện Nhân dân 115 (TPHCM) - đang luân phiên công tác ở đặc khu Côn Đảo - đã chỉ định cho bệnh nhân chụp CT-scan sọ não.

Trong thời gian chờ chụp chiếu, bệnh nhân diễn tiến nặng hơn với triệu chứng liệt mặt trung ương bên trái, nói đớ, sức cơ tay trái chỉ còn 1/5, thang điểm NIHSS (đánh giá nhồi máu não) tăng từ 2 điểm lên 12 điểm.

Đến 8h30, kết quả chụp CT-scan sọ não được gửi về Bệnh viện Nhân dân 115 để hội chẩn với các chuyên gia khoa Bệnh lý mạch máu não gồm, ghi nhận hình ảnh không xuất huyết nội sọ.

Bệnh nhân cải thiện tình trạng, nhanh chóng qua cơn nguy kịch sau khi điều trị bằng tiêu sợi huyết (Ảnh: SYT).

Bệnh nhân được thống nhất chẩn đoán đột quỵ nhồi máu não bán cầu phải giờ thứ 1, có chỉ định điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch (rTPA) cấp cứu. Dựa trên ý kiến hội chẩn của các chuyên gia, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Bình Dân điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân.

Ngay trong lúc truyền thuốc, bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt các triệu chứng, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ tay chân dần hồi phục.

Khi kết thúc truyền thuốc, bệnh nhân cải thiện gần như hoàn toàn, chỉ còn liệt nhẹ bên trái, sức cơ tay chân bên trái đạt 5/5, thang điểm NIHSS giảm từ 6 điểm xuống 1 điểm.

"Ca can thiệp điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch đầu tiên cho bệnh nhân nhồi máu não cấp tại trung tâm y tế ở Côn Đảo đã thành công tốt đẹp.

Qua đó, khẳng định hiệu quả vượt trội của việc ứng dụng hệ thống hội chẩn từ xa và sự phối hợp chuyên môn chặt chẽ, kịp thời giữa các chuyên gia cùng các bác sĩ chuyên khoa luân phiên công tác đợt 2, giúp bệnh nhân tại đảo xa được tiếp cận điều trị "giờ vàng" thành công", lãnh đạo Sở Y tế TPHCM nhận định.