Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận giai đoạn 5, tiết lộ thói quen tai hại

Nghệ sĩ Tấn Beo phát hiện suy thận nặng

Hơn một năm trước, nghệ sĩ Tấn Beo từng bị tai biến mạch máu não, phải cấp cứu và điều trị tích cực. Hậu tai biến, nam nghệ sĩ phải gánh di chứng nói chuyện vấp, không thể đi đứng, đồng thời phát hiện suy thận giai đoạn 5 (tức giai đoạn cuối).

Bệnh nhân được lọc máu tại một cơ sở y tế, đồng thời phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị cho việc chạy thận nhân tạo định kỳ lâu dài.

“Đây là hệ quả từ thói quen thích ăn mặn, đồ muối, trứng ung, mắm cá, uống bia đêm khuya”, nghệ sĩ Tấn Beo chia sẻ.

Vào tháng 3, ông đến một cơ sở y tế ở TPHCM khám và đăng ký lọc máu định kỳ. BSCKI Đỗ Thị Hằng, Trưởng Đơn vị Nội thận - Lọc máu, cho biết nam nghệ sĩ mắc nhiều bệnh nền như di chứng tai biến mạch máu não cũ, huyết áp cao, đái tháo đường type 2, tăng mỡ máu hỗn hợp và axit uric máu, tim thiếu máu cục bộ.

"Tất cả đều là những thủ phạm tàn phá thận và hệ thống tim mạch, dẫn đến đột quỵ và suy thận", bác sĩ Hằng nói và cho biết các bệnh lý này không chỉ độc lập gây hại mà còn tương tác, đẩy nhanh tốc độ suy giảm chức năng thận và tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Nghệ sĩ Tấn Beo phải điều trị bệnh thận mạn thời gian qua (Ảnh: PK).

Bác sĩ lý giải, nghệ sĩ Tấn Beo đã có bệnh thận mạn tính từ trước, nhưng cơn đột quỵ cùng với các yếu tố nguy cơ khác đã đưa đến một đợt suy thận cấp nặng nề, khiến chức năng giảm đột ngột đến giai đoạn 5.

May mắn là người bệnh vẫn đi tiểu được, độ lọc cầu thận còn trong giới hạn chưa cần chỉ định lọc máu, vẫn có thể điều trị nội khoa bảo tồn chức năng thận.

Nghệ sĩ Tấn Beo được lên phác đồ điều trị cá thể hóa, bảo tồn chức năng thận. Ông được dùng thuốc hạ huyết áp, điều chỉnh đường huyết và mỡ máu tích cực. Bệnh nhân cũng được sử dụng các loại thuốc an toàn với thận nhưng vẫn kiểm soát tốt các bệnh nền, tránh nguy cơ tai biến lần hai.

Kiểm soát cả điều trị và dinh dưỡng

Đáng chú ý, trước đó Tấn Beo hiểu sai về chế độ ăn uống nên kiêng đạm, không ăn rau và trái cây, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, teo cơ. Bác sĩ đã điều chỉnh lại vấn đề này để tránh bệnh nhân suy dinh dưỡng, đề kháng yếu, dễ mắc các bệnh đồng nhiễm làm bệnh thận nặng hơn.

Ngoài ra, nam nghệ sĩ cần tránh lạm dụng thuốc giảm đau, thực phẩm chức năng, không hút thuốc lá, uống rượu bia…

Sau 3 tháng điều trị, độ lọc cầu thận của nghệ sĩ Tấn Beo được cải thiện, thoát khỏi việc chạy thận thường xuyên, chỉ duy trì tái khám định kỳ mỗi tháng/lần.

Đặc biệt, một năm sau khi xảy ra tai biến, từ chỗ phải ngồi xe lăn và nói chuyện ú ớ, luôn phải có người túc trực hỗ trợ sinh hoạt, bệnh nhân đã đi được nếu có người dìu, không cần người hỗ trợ liên tục như trước.

Trong lần tái khám vào cuối tháng 10, nghệ sĩ Tấn Beo đã có thể ăn uống bình thường, nói chuyện lưu loát, được bác sĩ tư vấn tập vật lý trị liệu để cải thiện vận động, phòng ngừa loét…

Theo các bác sĩ, bệnh thận mạn tính là tình trạng thận bị tổn thương và mất chức năng dần theo thời gian (kéo dài trên 3 tháng), không thể lọc máu hiệu quả, khiến các chất thải và dịch thừa tích tụ trong cơ thể, gây ra nhiều vấn đề sức khỏe.

Nguyên nhân gây bệnh thường do tiểu đường, cao huyết áp, viêm cầu thận, tắc nghẽn đường tiết niệu… Bệnh được chia thành 5 giai đoạn dựa trên tốc độ lọc cầu thận. Trong đó, từ giai đoạn 4 là tình trạng chức năng thận suy giảm nghiêm trọng.

Người bệnh có thể gặp các triệu chứng như mệt mỏi, phù nề, chán ăn, khó thở, tăng huyết áp và thiếu máu.

Một trường hợp bệnh nhân bị suy thận giai đoạn cuối, phải ngồi xe lăn mỗi khi đến bệnh viện chạy thận (Ảnh: Anh Thư).

Nếu không được kiểm soát, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nghiêm trọng như thiếu máu, loãng xương, tim mạch, suy dinh dưỡng, giảm khả năng miễn dịch… Khi thận mất gần hết chức năng, bệnh nhân cần phải lọc máu hoặc ghép thận để duy trì sự sống.

Theo thống kê, hiện nay tỷ lệ bệnh thận mạn ở Việt Nam đang ở mức cao với hơn 8,7 triệu người mắc bệnh, chiếm 12,8% số người trưởng thành.

Ngoài việc phải sống phụ thuộc vào máy lọc máu 3 lần mỗi tuần gây tiêu tốn rất nhiều thời gian và chi phí, bệnh nhân thận mạn thường đối mặt với các nguy cơ như biến cố tim mạch, suy tim, tử vong.

Để phòng ngừa suy thận, bác sĩ khuyến cáo người dân cần duy trì lối sống lành mạnh, gồm uống đủ nước, có chế độ ăn uống khoa học, hạn chế muối và rượu bia, tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý, không hút thuốc lá, kiểm soát huyết áp, đường huyết.

Đồng thời, mọi người cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.