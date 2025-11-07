40 người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì ở TPHCM hiện ra sao?

Tối 7/11, đại diện Bệnh viện Quân y 175 (TPHCM) đã thông tin chi tiết về việc điều trị các trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì mà nơi này tiếp nhận điều trị.

Cụ thể, từ 7h30 đến 22h ngày 6/11, có tổng cộng 40 ca nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175, sau khi ăn bánh mì ở tiệm vỉa hè nằm trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp cũ, TPHCM).

Trong đó, trường hợp nhỏ nhất sinh năm 2017, lớn nhất sinh năm 1942. Các bệnh nhân thuộc nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động, vào viện với triệu chứng lâm sàng gồm sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Bệnh viện Quân y 175 (Ảnh: Hoàng Lê).

Sau quá trình điều trị tích cực, có 38 ca được xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà. Hai ca còn lại được nhập viện theo dõi thêm tại khoa Nội tiêu hóa trong tình trạng nhiễm trùng ruột. Sau 1 ngày điều trị, các bệnh nhân này đã ổn định.

Như Dân trí đã thông tin, Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành xử lý vụ việc nêu trên.

Trước đó, từ ngày 22/9 đến ngày 26/9, có 65 học sinh ở cả 3 cấp học tại trường V. (phường Long Bình) xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau bụng, nôn ói, tiêu chảy... phải nghỉ học.

Điểm chung của các em này là có ăn bánh mì bán quanh khu vực nơi ở (chung cư) và trường học. Trong đó, có 8 em nhập một số bệnh viện điều trị, với chẩn đoán nhiễm trùng đường tiêu hóa. Ngoài học sinh, một số phụ huynh cũng xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Các cơ quan chức năng đã theo dõi, khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra nguyên nhân gây ra vụ việc trên.