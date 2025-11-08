Trương Quỳnh Anh bật khóc khi Thu Thủy nhắc chuyện làm mẹ đơn thân

Là khách mời trong tập 3 của chương trình “A.I LÀ AI?” phát sóng trên HTV, Trương Quỳnh Anh vỡ òa khi chứng kiến phiên bản AI (trí tuệ nhân tạo) có ngoại hình giống hệt mình.

Đáng nói, "bản sao ảo" đã hát ca khúc Nhật ký của mẹ tặng Trương Quỳnh Anh và tiết lộ bình thường cô không dám nghe hoặc hát bài này. Phiên bản AI còn biết chuyện Trương Quỳnh Anh muốn tìm bạn trai có thể yêu thương con mình.

Chính vì vậy, giọng ca Đơn côi cho rằng người đứng sau "bản sao ảo" phải rất thân với mình và đoán đó là Sam. Tuy nhiên, kết quả lại là ca sĩ Thu Thủy.

Thu Thủy dành lời chúc tốt đẹp cho Trương Quỳnh Anh, mong cô tìm được "một nửa" phù hợp (Ảnh: Chụp màn hình).

Thu Thủy cho biết, Trương Quỳnh Anh là người sống tình cảm và vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong sáng. Khi nghe câu chuyện về Trương Quỳnh Anh, Thu Thủy xúc động vì bản thân cô cũng từng là mẹ đơn thân một thời gian.

Ca khúc Nhật ký của mẹ được Thu Thủy lựa chọn hát tặng Trương Quỳnh Anh bởi cô đã dành hết thanh xuân lo cho con trai. Nữ ca sĩ cũng chúc Trương Quỳnh Anh tìm được "một nửa" phù hợp sau thời gian dài lẻ bóng. Điều này khiến Trương Quỳnh Anh bật khóc ngay trên sân khấu.

Trấn Thành cũng dành lời khuyên cho Trương Quỳnh Anh: "Mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng để yêu thương một ai đó. Ngoài nhân duyên, bản thân mình cũng phải tự điều chỉnh để gặp được người phù hợp".

Khoảnh khắc Trương Quỳnh Anh bật khóc khi nghe chia sẻ của Thu Thủy (Ảnh: Chụp màn hình).

Trương Quỳnh Anh được nhận xét là người đẹp đa tài của showbiz Việt khi hoạt động trong vai trò ca sĩ, diễn viên lẫn MC. Cô từng kết hôn với ca sĩ Tim và có con trai tên Sushi. Năm 2018, hai người xác nhận đã ly hôn.

Sau đổ vỡ hôn nhân, Trương Quỳnh Anh kín tiếng đời tư, tập trung cho công việc và nuôi dạy con. Giọng ca sinh năm 1989 nói, con trai là động lực giúp cô đứng dậy sau những tổn thương, sống tích cực hơn và cố gắng mỗi ngày.

Những năm qua, Trương Quỳnh Anh lựa chọn sống độc thân. Được người thân, bạn bè giới thiệu, "mai mối" hẹn hò nhưng cô từ chối vì muốn toàn tâm lo cho con trai. Càng lớn, Sushi càng hiểu chuyện và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc của mẹ.

Mặc dù vậy, Trương Quỳnh Anh khẳng định cô không mất niềm tin vào tình yêu. Ca sĩ cho rằng mọi việc đều do nhân duyên. Khi duyên số chưa tới, cô chấp nhận và tin rằng "tương lai sẽ hạnh phúc". Mẫu người lý tưởng với người đẹp là chân thành, tình cảm, thông minh và phải quan tâm, yêu thương con trai cô thật lòng.

Trương Quỳnh Anh sinh năm 1989, hoạt động nghệ thuật ở vai trò ca sĩ, diễn viên, MC... Cô từng phát hành các nhạc phẩm: Vô tâm, Đơn côi, Hoa dại, Không còn anh nữa, Hãy bước qua nhau, Dành cả thanh xuân cho một người... Ngoài ra, Trương Quỳnh Anh từng tham gia các phim: Cầu vồng đơn sắc, Một ngày không có em, Bóng ma học đường, Sóng gió cuộc đời, Đường về có nhau...

Hoàng Thư