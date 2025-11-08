Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở TPHCM: 52 ca vào viện, có cả thai phụ

Tối 7/11, đại diện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TPHCM cho biết, nơi này đã tiếp nhận điều trị tổng cộng 12 bệnh nhân có liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở phường Hạnh Thông (TPHCM).

BSCKI Huỳnh Văn Mười Một, Phó trưởng khoa Cấp cứu thông tin, trong số 12 người nhập viện, có nhiều trường hợp cùng gia đình, công ty. Sau quá trình điều trị, 1 ca đã xuất viện, 10 ca nhập khoa Tiêu hoá, trong đó một trường hợp 21 tuổi bị suy thận cấp và một ca nặng phải vào khoa Hồi sức cấp cứu (ICU).

Đáng chú ý, có 2 nữ bệnh nhân đang mang thai 30 tuần và 35 tuần tuổi.

Bác sĩ cấp cứu cho bệnh nhân nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì (Ảnh: BV).

Trao đổi với bác sĩ, bà L. - một trong các trường hợp nhập viện - cho biết khoảng 10h ngày 5/11, bà mua bánh mì bán ở cơ sở tại phường Hạnh Thông cho 4 người ở nhà ăn (gồm một người giúp việc, mẹ, chồng và con trai).

Ngay sau khi ăn, cả 4 người nêu trên xuất hiện tình trạng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao. Đến sáng 7/11, các triệu chứng này không cải thiện nên họ được đưa đi cấp cứu.

Tương tự, vợ chồng anh T. (39 tuổi) và mẹ con chị V. (28 tuổi) cũng ăn bánh mì bán ở cùng cơ sở nêu trên vào ngày 5/11 và gặp các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, có một công ty đặt 20 suất bánh mì từ tiệm nói trên cho công nhân ăn, sau đó tất cả đều gặp tình trạng đau mỏi, nhức đầu, nôn ói, tiêu chảy nhiều lần. Nhiều người trong số đó đã nhập viện.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán hầu hết các bệnh nhân bị viêm dạ dày - đại tràng cấp do nhiễm trùng. Đây là các biểu hiện thường gặp khi bị ngộ độc thực phẩm.

Người bệnh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm được bù dịch gấp (Ảnh: BV).

Theo bác sĩ Mười Một, ở thời điểm ghi nhận chùm ca bệnh nghi ngộ độc thực phẩm, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã lên kế hoạch chuẩn bị cho mọi tình huống khẩn, như cho họ nhập viện xử trí nhanh chóng, sẵn sàng huy động thêm nhân lực khi tình hình trở nên phức tạp.

Bệnh viện cũng đã gửi báo cáo nhanh đến Sở Y tế TPHCM về tình hình sức khỏe các bệnh nhân.

Trước đó, Bệnh viện Quân y 175 cho biết đã tiếp nhận 40 trường hợp nghi ngộ độc trong vụ việc, từ 7h30 đến 22h ngày 6/11. Trong đó, trường hợp nhỏ nhất sinh năm 2017, lớn nhất sinh năm 1942.

Các bệnh nhân thuộc nhiều đối tượng như học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng, người lao động, vào viện với triệu chứng lâm sàng gồm sốt, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, có dấu hiệu mất nước từ nhẹ đến trung bình.

Sau quá trình điều trị tích cực, có 38 ca được xuất viện, tiếp tục theo dõi tại nhà. Hai ca còn lại được nhập viện theo dõi thêm tại khoa Nội tiêu hóa trong tình trạng nhiễm trùng ruột.

Sở An toàn thực phẩm TPHCM đang phối hợp với cơ quan chức năng để tiến hành xử lý vụ việc nêu trên.