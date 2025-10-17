Xử lý sai cách khi bị rắn hổ mang cắn, người đàn ông không qua khỏi

Tử vong vì nhiễm độc, biến chứng suy đa tạng sau khi bị rắn cắn

Ngày 17/10, thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nam bệnh nhân đã tử vong sáng cùng ngày, dù các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, bệnh nhân bị rắn hổ mang cắn vào cánh tay phải đêm 11/10, khi cùng vợ đi đánh cá ngoài đồng. Sau khi bị rắn cắn, anh tìm đến thầy lang trong làng để điều trị.

Người nhà bệnh nhân cho biết, từ 11h đêm hôm bị rắn cắn đến đầu giờ chiều hôm sau, anh vẫn tỉnh táo, ăn uống được. Tuy nhiên, từ chiều 12/10, vết cắn bắt đầu sưng nề, tím đen, chảy máu và có mủ, anh xuất hiện khó thở, nói sảng. Lúc này, gia đình mới đưa bệnh nhân tới bệnh viện tỉnh.

Bệnh nhân được tiêm huyết thanh kháng nọc rắn, lọc máu, thở máy... nhưng diễn biến bệnh nặng, không thể qua khỏi vì bỏ qua thời gian vàng để điều trị (Ảnh: Nguyên Hà).

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào cẳng - bàn tay phải do rắn cắn. Bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao rồi chuyển cấp cứu đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch.

TS Nguyên cho biết, tối 12/10, khi vừa tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã ngay lập tức tiêm huyết thanh kháng nọc dù đã quá muộn, đồng thời hồi sức tích cực, lọc máu, thở máy, phẫu thuật rạch tháo dịch thối và mô hoại tử để cứu mạng người bệnh, hạn chế phải cắt bỏ tay.

"Rất đáng tiếc, do nhập viện muộn, nọc độc đã gây tổn thương hoại tử lan rộng, nhiễm trùng nhiễm độc nặng, biến chứng suy đa tạng, bệnh nhân diễn biến xấu nhanh chóng và tử vong sáng 17/10", bác sĩ điều trị cho biết.

Theo TS Nguyên, người bệnh đã bỏ qua giai đoạn “giờ vàng” điều trị rắn cắn. Với các trường hợp rắn hổ mang cắn, khi đến viện sớm trong vài giờ đầu, việc tiêm huyết thanh kháng nọc kịp thời có thể tránh được hoại tử, nhiễm độc và giữ được tính mạng.

Giám đốc Trung tâm Chống độc cho biết, phác đồ chẩn đoán và điều trị rắn hổ mang cắn ở Việt Nam ở mức tốt nhất thế giới.

"Chúng ta có nhận dạng nhanh loại rắn cắn chính xác bởi chuyên gia, chẩn đoán lâm sàng nhanh, phân chia mức độ nhiễm độc thiết thực, thậm chí xét nghiệm biết được diễn biến nồng độ nọc độc trong máu và phác đồ dùng thuốc giải độc tích cực cùng việc theo dõi sát.

Kết quả điều trị ở các bệnh nhân khác biệt rõ rệt so với trước đây. Trường hợp này rất đáng tiếc, bởi đã bỏ qua giai đoạn vàng để điều trị", TS Nguyên chia sẻ.

Sơ cứu đúng cách khi bị rắn cắn

TS Nguyên cảnh báo, khi phát hiện bị rắn cắn, cần nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Với loại rắn có thể gây liệt (rắn hổ, rắn cạp nia, rắn biển...), người nhà có thể băng ép phía trên vết cắn và cố định chi bị cắn để hạn chế nọc độc lan rộng. Chú ý lực băng ép không quá chặt, đảm bảo vẫn sờ thấy mạch đập ở phần chân tay được băng ép.

Tuyệt đối không rạch vết thương, không đắp lá thuốc, không chích hút nọc. Đặc biệt không mất thời gian đi tìm thầy lang, lá thuốc.

Nếu bệnh nhân có dấu hiệu liệt, khó thở trước khi tới viện, cần hỗ trợ hô hấp tại chỗ trong điều kiện cho phép.

Chuyên gia này khuyến cáo, hiện đang là mùa mưa bão, bên cạnh việc phòng chống thiên tai, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các loài động vật có nọc độc, nhất là rắn.

Thời gian vừa qua, Trung tâm Chống độc tiếp nhận nhiều trường hợp bị rắn cắn. Phần lớn bệnh nhân bị rắn cắn khi ra kiểm tra ruộng, vườn, bờ cây, bụi cỏ hoặc dọn dẹp sau mưa bão trong điều kiện tầm nhìn hạn chế. Thậm chí, có trường hợp rắn độc chui vào nhà cắn người đang ngủ.

Rắn độc cắn có thể gây đau, sưng nề, hoại tử, nhiễm trùng, để lại sẹo, tàn phế, thậm chí tử vong. Một số loài như rắn hổ mang, rắn hổ chúa, rắn cạp nia, rắn cạp nong gây liệt, suy hô hấp nhanh nếu không được cấp cứu kịp thời; rắn lục có thể gây rối loạn đông máu, chảy máu khó cầm.

Để phòng nguy cơ bị rắn cắn, khi gặp rắn, không chủ động bắt rắn, chỉ nên xua đuổi hoặc tiêu diệt khi cần thiết.

Cẩn trọng quan sát khi làm việc, dọn dẹp ở bụi cây, đống rác, lá mục, gạch đá, khe hốc, hang đất - nơi rắn thường ẩn náu.

Dùng đèn chiếu sáng khi đi lại, làm việc ban đêm; khi lao động dùng dụng cụ, mang ủng, găng tay, mũ bảo hộ, hạn chế dùng tay trần.

Không ngủ dưới nền nhà hoặc ở các vị trí sát mặt đất; nên đóng kín cửa tầng 1 ban đêm để tránh rắn chui vào nhà.