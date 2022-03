Cảnh giác phòng bệnh cúm mùa trong thời điểm Covid tăng mạnh

Bài viết của PGS.TS.BS cao cấp Trần Công Hòa - Nguyên Phó chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội tai mũi họng Việt Nam về vấn đề này.

Cảnh giác cúm mùa trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát

Cúm mùa là bệnh gây viêm đường hô hấp cấp tính do virus cúm gây nên, thường xuất hiện vào mùa đông xuân. Đây cũng chính là giai đoạn rất dễ bùng phát bệnh cúm mùa. Đồng thời, ở thời điểm này cũng ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 đang tăng mạnh.

Virus cúm gây ra tình trạng bệnh khác nhau ở mỗi người, đôi khi chỉ hắt hơi, sổ mũi thông thường, nhưng hoàn toàn có thể gây những di chứng nguy hiểm. Cúm mùa gây ra nhiều hậu quả cho người bệnh, đặc biệt ở trẻ em, như viêm phổi, viêm tai giữa, làm trầm trọng hơn các bệnh lý đang có. Kể cả người lớn có sức khỏe tốt, cúm mùa cũng có thể làm gia tăng gấp 10 lần nguy cơ nhồi máu cơ tim, tăng gấp 8 lần nguy cơ đột quỵ.

Giai đoạn này đang ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh, đặc biệt lây nhiễm do biến chủng omicron. Do đó mối quan tâm và hoạt động giám sát dành cho cúm mùa giảm đi. Đồng thời việc tuân thủ các biện pháp 5K khiến số ca cảm cúm cũng giảm đi đáng kể. Đồng nghĩa với việc cúm mùa đang trở thành nguy cơ tiềm ẩn có thể bùng phát trong thời điểm nhất định nếu chúng ta lơ là, không nâng cao ý thức phòng bệnh.

Covid-19 đang là mối nguy hại lớn, nhưng chúng ta cũng không thể lơ là với cúm mùa.

Một điểm cần lưu ý, cúm mùa và Covid là hai bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, tấn công trực tiếp vào phổi. Triệu chứng gặp phải cũng có mức độ tương đồng và khó phân biệt. Vì vậy, đôi khi người ta bị nhầm lẫn mắc Covid lại coi là bị cảm cúm thông thường hoặc ngược lại.

Phòng ngừa cảm cúm song song với biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Cúm mùa và covid đều là bệnh do virus gây nên và có nhiều điểm tương đồng nhưng là 2 bệnh khác nhau. Cúm do virus cúm gây nên, còn Covid-19 do virus Corona. Cả 2 bệnh đều lây nhanh qua đường hô hấp, thông qua các giọt bắn khi người mắc hắt hơi, ho, khạc nhổ...

Chính điều này giúp quá trình phòng bệnh có thể áp dụng nhiều biện pháp chung và riêng để loại trừ cả 2 căn bệnh.

Tuân thủ 5K đang phát huy hiệu quả trong phòng chống dịch Covid-19, đặc biệt tại Việt Nam khi người dân có ý thức tuân thủ rất cao. Đây cũng chính là giải pháp cần thiết để phòng bệnh cúm mùa.

Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu đối với từng loại bệnh dù 2 loại vaccine được sử dụng khác nhau. Riêng trường hợp bệnh cúm mùa, virus gây bệnh biến đổi nhanh, vì vậy người dân cần ý thức, chủ động tiêm phòng đều đặn hàng năm.

Tăng cường sức khỏe bằng chế độ ăn uống và tập luyện hợp lý. Nâng cao sức đề kháng bản thân bằng việc bổ sung các thực phẩm giàu vitamin C từ trái cây, hoa quả tươi. Sử dụng các loại tinh dầu hoặc sản phẩm tự nhiên có sẵn trong đời sống như: Tỏi, gừng, chanh sả, bạc hà, dầu tràm… hoặc sản phẩm từ ong như keo ong được coi là "liều kháng sinh tự nhiên hoàn hảo nhất".

Tóm lại, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, người dân ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch cũng lưu tâm đến nguy cơ có thể mắc cúm mùa. Vì đây là thời điểm cúm mùa dễ xuất hiện, tăng nguy cơ "dịch chồng dịch". Điều này không chỉ gánh nặng cho y tế mà còn nguy hại đến sức khỏe.

ABIPOLIS CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG - PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH

Trước thực trạng Covid-19 bùng phát trở lại, Nhãn hàng Abipolis - nhóm sản phẩm từ chiết xuất keo ong, ứng dụng công nghệ Propolis M.E.D độc quyền sáng chế từ Italy triển khai chương trình "ABIPOLIS CHUNG TAY CÙNG CỘNG ĐỒNG - PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH" với 10.000 suất quà tặng cho đối tượng F0 trong hỗ trợ giảm các triệu chứng của Covid: ho, đau họng, nghẹt mũi….

Bộ quà tặng bao gồm: 1 chai "xịt họng Abipolis", 1 chai "xịt mũi Abipolis" và 1 hộp "Cummua Abipolis".

Để nhận được quả tặng chỉ cần thực hiện một trong ba cách sau:

Cách 1: Gọi đến hotline 0858 899 389.

Cách 2: Gửi tin nhắn về fanpage: Xịt họng keo ong - Abipolis.

Cách 3: Truy cập vào website với tên là "abipolis.vn" sau đó vào mục chuyên gia tư vấn để đăng ký.

Công ty sẽ gửi quà tặng đến khách hàng bằng chuyển phát nhanh. Thời gian tặng quà: Bắt đầu từ 5/3/2022 đến khi hết quà tặng.

(*) Lưu ý: Với các suất quà tặng, quý khách vui lòng thanh toán cước vận chuyển. Sự sẻ chia của quý khách sẽ giúp Dược phẩm Quốc tế Abipha có thể trao nhiều phần quà hơn đến các bệnh nhân Covid.