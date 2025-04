Vợ tai biến sau sinh, viện phí gần 30 triệu/ngày, chồng nghèo chết lặng

Sản phụ nguy kịch sau sinh, bác sĩ mong cộng đồng giúp đỡ (Video: Hương Hồng).

Chồng ôm ảnh con mới sinh đứng trước phòng bệnh, mong vợ sớm tỉnh lại

Người đàn ông nghèo khó rơi vào hoàn cảnh bi đát trên là anh Nguyễn Bá Hùng (SN 1991, trú tại Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội). Hơn 40 ngày qua, người bố 3 con này lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa, khi vợ anh vẫn đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần.

Thấy tôi bước ra từ phòng cách ly đặc biệt, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), anh Hùng đang cầm tấm ảnh đứa con mới sinh vội níu lấy, hỏi dồn trong tâm trạng hoảng loạn:

"Chị ơi, chị cho em biết với, vợ em sao rồi? Em đem ảnh thằng bé đến đây để mong cô ấy nhìn thấy con một lần…".

Gặp tai biến sản khoa, sản phụ 31 tuổi nguy kịch tính mạng (Ảnh: Hương Hồng).

Không biết phải trả lời người chồng tội nghiệp thế nào, tôi chỉ biết đứng lặng nhìn anh, khóe mắt bỗng cay xè.

Đưa tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt khắc khổ, anh Hùng bùi ngùi kể về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Vợ anh, chị Đinh Thị May (SN 1994) sức khỏe yếu nên chỉ ở nhà chăm sóc, đưa đón 2 con (SN 2015 và 2017) đi học.

Để có thêm chút tiền trang trải cuộc sống, chị May nhận gia công cho một xưởng may ở gần nhà, nhưng tiền công cũng không được bao nhiêu.

Sau hơn 40 ngày hồi sức tích cực, chị May vẫn chưa hồi tỉnh (Ảnh: Hương Hồng).

Gánh nặng cuộc sống của gia đình 4 nhân khẩu dồn lên vai người chồng thuần nông. Ruộng đất ít, anh Hùng theo nhóm thợ sơn trong làng rong ruổi khắp nơi, thu nhập mỗi tháng khoảng 8 triệu đồng.

Dù vợ chồng anh Hùng chăm chỉ làm việc, nhưng gia đình vẫn luôn trong cảnh ăn bữa sáng lo bữa tối.

"Cầu xin ông, bà, cô, bác, anh, chị cứu vợ em với!"

Tai họa bất ngờ giáng xuống người vợ đã lập tức đẩy gia đình anh Hùng lâm vào cơn túng quẫn, không lối thoát.

Đứa trẻ hơn 1 tháng tuổi ngày đêm ngằn ngặt khóc vì khát sữa và thiếu hơi ấm của mẹ (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Ngày 20/2, vợ em sinh bé Bảo Nam. Con em ra đời 15 phút thì vợ em bị băng huyết, phải cấp cứu ở Bệnh viện Bạch Mai. Hơn 40 ngày rồi, vợ em vẫn chưa tỉnh. Nhìn vợ máy móc với dây dợ đầy người thế kia, em sợ lắm.

Em sợ con em mất mẹ lắm! Thằng bé vẫn chưa được uống giọt sữa nào của mẹ nó… Cầu xin ông, bà, cô, bác, anh, chị cứu vợ em với!", hướng ánh mắt lo lắng nhìn vào phòng Hồi sức tích cực, anh Hùng khóc nghẹn.

Người chồng nghèo cho biết thêm, gia cảnh khó khăn nên khi vợ nhập viện, chỗ nào vay được anh đã vay. Giờ vợ vẫn phải tiếp tục điều trị với chi phí vô cùng tốn kém, anh không biết bấu víu vào đâu.

Người chồng nghèo không biết bấu víu vào đâu khi chi phí chữa bệnh của vợ quá lớn (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Phạm Thị Hồng Phương, Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Đinh Thị May được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phúc mạc do viêm loét, thủng đại tràng phải, suy đa tạng, sốc mất máu, chảy máu sau đẻ do đờ tử cung…".

Bác sĩ Phương cho biết thêm, để cứu tính mạng chị May, các bác sĩ đã phẫu thuật 3 lần, gồm cắt tử cung; cắt đại tràng, manh tràng và đoạn cuối hồi tràng; loại bỏ ổ áp xe, tổ chức hoại tử tồn dư trong ổ bụng.

Hiện bệnh nhân vẫn phải thở máy, lọc máu liên tục, dùng kháng sinh, thuốc vận mạch, dinh dưỡng tĩnh mạch và hồi sức tích cực… chi phí ước tính từ 20 đến 30 triệu đồng/ngày (đã trừ Bảo hiểm y tế).

Với tình trạng hiện tại, chị May sẽ phải tiếp tục hồi sức tích cực ít nhất cả tháng nữa, trong khi gia đình đã quá kiệt quệ. Bệnh viện đã phải ứng trước thuốc và vật tư để bệnh nhân tiếp tục điều trị.

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang rộng vòng tay cứu giúp sản phụ tội nghiệp! (Ảnh: Hương Hồng).

"Nhìn cảnh người chồng cầm ảnh đứa con vừa sinh, bật khóc trước phòng Hồi sức tích cực, khẩn cầu cứu vợ, chúng tôi không thể cầm lòng. Chị May vẫn còn hy vọng mà phải đầu hàng số phận thì xót xa quá!

Trước tình cảnh gia đình bệnh nhân quá bi đát, chúng tôi tha thiết mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ người mẹ 3 con này, cho chị thêm cơ hội được tái sinh…".