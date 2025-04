Tổng thống Donald Trump tiếp tục trì hoãn lệnh cấm TikTok tại Mỹ

Rạng sáng 5/4 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Trump đã công bố về việc cho phép ByteDance (công ty mẹ của TikTok) có thêm thời hạn để bán lại quyền quản lý TikTok tại Mỹ cho một pháp nhân do chính phủ Mỹ chỉ định, điều kiện bắt buộc để TikTok có thể tiếp tục hoạt động tại quốc gia này.

"Chính quyền của tôi đã làm việc rất chăm chỉ để đạt được một thỏa thuận nhằm cứu TikTok và chúng tôi đã đạt được tiến bộ to lớn. Thỏa thuận này đòi hỏi thêm công việc để đảm bảo tất cả các phê duyệt cần thiết được ký kết, đó là lý do tại sao tôi đã ký một sắc lệnh hành pháp để giữ cho TikTok hoạt động thêm 75 ngày nữa", Tổng thống Trump viết trên Truth Social, nền tảng mạng xã hội do chính ông thành lập.

Tổng thống Trump dường như đang tìm cách để cứu TikTok tại Mỹ (Ảnh: Getty).

"Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục làm việc thiện chí với Trung Quốc, quốc gia mà tôi hiểu là không hài lòng về mức thuế đối ứng của Mỹ. Chúng tôi không muốn TikTok 'tắt đèn'. Chúng tôi mong muốn làm việc với TikTok và Trung Quốc để hoàn tất thỏa thuận", ông Trump chia sẻ thêm.

Như vậy, ByteDance sẽ có thời hạn đến giữa tháng 6 để tìm đối tác phù hợp nhằm bán lại quyền quản lý TikTok tại Mỹ nếu vẫn muốn hoạt động ở quốc gia này.

Đây là lần thứ hai Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp để đẩy lùi thời hạn lệnh cấm TikTok tại Mỹ có hiệu lực.

Trước đó vào tháng 4/2024, cựu Tổng thống Joe Biden đã ký một sắc lệnh buộc TikTok phải thoái vốn khỏi chủ sở hữu của Trung Quốc và bán lại cho một pháp nhân tại Mỹ, nếu không nền tảng mạng xã hội này sẽ bị cấm hoạt động từ ngày 19/1.

Tuy nhiên, đến ngày 20/1, tổng thống mới đắc cử Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp để đẩy lùi lệnh cấm TikTok đến ngày 5/4, giúp TikTok "hồi sinh" chỉ sau 12 tiếng đồng hồ bị dừng hoạt động tại Mỹ.

Khác với nhiệm kỳ đầu tiên, khi Tổng thống Donald Trump đã tìm mọi cách để cấm TikTok tại Mỹ, thì giờ đây, lại chính ông Trump đang tìm mọi cách để cứu TikTok.

Nhiều ông lớn công nghệ tại Mỹ như Amazon, Oracle, Microsoft, Perplexity… đã bày tỏ ý định muốn mua lại TikTok tại Mỹ, giúp mạng xã hội này có thể tiếp tục hoạt động. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc cũng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc có chấp thuận bán TikTok cho công ty tại Mỹ hay không.

Tổng thống Trump trước đó tuyên bố rằng sẽ xem xét giảm thuế nhập khẩu cho các mặt hàng từ Trung Quốc nếu chính quyền Bắc Kinh tạo điều kiện thuận lợi để ByteDance bán TikTok cho một công ty do chính phủ Mỹ chỉ định.

Hiện ByteDance chưa đưa ra bình luận gì.