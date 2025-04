Chủ nhà nghỉ báo công an khi vị khách bí ẩn liên tục mua nhiều đá lạnh

Thời gian qua, Công an Quảng Ngãi đã triệt phá nhiều ổ nhóm, đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Trong tháng 3, lần đầu tiên Công an Quảng Ngãi bắt một đối tượng sản xuất trái phép chất ma túy trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt hơn là vụ việc này được phát hiện nhờ tinh thần cảnh giác của người dân.

Ngày 17/3, Công an phường Trương Quang Trọng (thành phố Quảng Ngãi) kiểm tra hành chính một nhà nghỉ. Tại căn phòng do một nam thanh niên thuê, công an phát hiện nhiều dụng cụ, hóa chất dùng để điều chế ma túy nên tạm giữ đối tượng để điều tra.

Số ma túy trong phòng trọ của Quyết (Ảnh: Trà Câu).

Đối tượng bị tạm giữ là Nguyễn Hữu Quyết (SN 1997, trú tỉnh Thanh Hóa). Quyết khai nhận số hóa chất trong phòng là MDMB-4en-PINACA. Đây là một chất ma túy mới dùng để tẩm vào thuốc lá.

Quyết đến nhiều tỉnh, thành thuê phòng trọ để điều chế ma túy. Đối tượng này liên tục thay đổi chỗ ở nhằm đối phó với công an. Tuy nhiên, khi đến thuê phòng tại một nhà nghỉ ở thành phố Quảng Ngãi để điều chế ma túy, Quyết đã bị chủ nhà lật tẩy.

Theo chị T., chủ nhà nghỉ, Quyết đến thuê phòng ở một mình. Suốt thời gian lưu trú, Quyết luôn đóng cửa phòng, ít khi ra ngoài. Quyết chỉ ra ngoài khi cần nhận, gửi bưu phẩm, mua hàng hóa.

Điều đặc biệt hơn, Quyết ở một mình, không tổ chức ăn nhậu nhưng mua rất nhiều đá lạnh mang vào phòng. Việc này tái diễn khiến chủ nhà nghỉ nghi ngờ nên trình báo công an.

"Tôi thấy thanh niên này có nhiều biểu hiện bất thường nên theo dõi. Sau đó tôi báo công an đến kiểm tra và phát hiện hoạt động điều chế ma túy", chị T. nói.

Nguyễn Hữu Quyết đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra tội Sản xuất trái phép chất ma túy (Ảnh: Trà Câu).

Tại cơ quan công an, Quyết khai dùng mạng xã hội để mua hóa chất và bán ma túy. Quyết mua đá lạnh để phục vụ quá trình điều chế ma túy.

Với 40 triệu đồng mua hóa chất, Quyết có thể điều chế được lượng ma túy trị giá 160 triệu đồng. Tại Quảng Ngãi, Quyết đã điều chế được 7 lít ma túy, đang tìm cách tiêu thụ thì bị bắt giữ. Lúc bị bắt, Quyết đã có hành vi hối lộ lực lượng công an nhưng không thành.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập chứng cứ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Quyết để điều tra tội Sản xuất trái phép chất ma túy.