Hà Nội rào chắn, hạn chế phương tiện qua khu vực nhà "Hàm cá mập"

Sở Xây dựng Hà Nội mới có thông báo về phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông xung quanh khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, quận Hoàn Kiếm.

Theo đó, Sở Xây dựng sẽ cho rào chắn, hạn chế phương tiện lưu thông qua khu vực đường Lê Thái Tổ, đối diện tòa nhà Hồng Vân - Long Vân đến đài phun nước của quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục.

Các phương tiện từ phố Đinh Liệt, Cầu Gỗ đi Lê Thái Tổ sẽ theo hướng Hàng Gai - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ. Phương tiện từ phố Hàng Bông, Hàng Gai đi Lê Thái Tổ sẽ theo hướng Hàng Bông - Hàng Gai - Lương Văn Can - Lê Thái Tổ.

Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 7 đến ngày 30/4.

Những ngày này, khu vực tòa nhà "Hàm cá mập" luôn chật kín du khách (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Sở Xây dựng đề nghị quận Hoàn Kiếm thí điểm phân luồng theo phương án trên và đề xuất cách thức tổ chức giao thông phù hợp trên cơ sở tiến độ dự án cải tạo quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục; bố trí lực lượng phối hợp với các đơn vị có liên quan để điều tiết, phân luồng giao thông, tránh ùn tắc.

Sở này cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tránh gây ùn tắc giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên tuyến đường, nút giao.

Trước đó, quận Hoàn Kiếm đã có đề xuất về việc thí điểm tổ chức giao thông khu vực trước tòa nhà "Hàm cá mập".

Quận Hoàn Kiếm kiến nghị cần có phương án phân luồng giao thông đảm bảo trật tự an toàn, trật tự đô thị quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, thuận lợi cho người dân check-in.

Được biết, từ khi có thông tin tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ bị phá dỡ, rất đông người dân và du khách đổ về quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục bên hồ Gươm để chụp ảnh kỷ niệm với tòa nhà, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Công an TP Hà Nội đề nghị người dân, du khách không dừng, đỗ xe trái quy định, tập trung dưới lòng đường, vỉa hè khu vực này.