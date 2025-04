Quang Linh Vlogs "nhúng chàm": Bán rẻ lương tâm, đổi lấy đồng tiền bẩn!

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Phong (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Asia Life) về tội Sản xuất hàng giả, các bị can thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt gồm Lê Tuấn Linh (Giám đốc), Lê Thành Công (Thành viên HĐQT), Phạm Quang Linh (tức Quang Linh Vlogs, Thành viên HĐQT) và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng Du mục, Chủ tịch HĐQT) về tội Lừa dối khách hàng.

Theo công an, từ nguồn tin báo về tội phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bộ Công an đã phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh và làm rõ sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (Kẹo Kera) do Công ty Asia Life sản xuất, được Công ty Chị Em Rọt phân phối là hàng giả. Từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, Công ty Chị Em Rọt đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Bắt tạm giam Quang Linh Vlogs (Ảnh: VTV).

Những tin tức trên lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên các diễn đàn mạng xã hội và phương tiện thông tin truyền thông. Nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ trước động thái cứng rắn, quyết liệt của Bộ Công an nhằm nghiêm trị vấn nạn gian dối, lừa dối khách hàng, lợi dụng danh tiếng để quảng cáo sai sự thật đang dần trở thành "ung nhọt" của xã hội những năm gần đây.

"Vì lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm, đổi lấy đồng tiền dơ bẩn"

Bình luận dưới các bài viết của Dân trí, độc giả Hai chia sẻ: "Hoan nghênh các đồng chí công an, phải làm mạnh tay như vậy, đặc biệt trong bối cảnh hàng giả, nhái, kém chất lượng tung ra thị trường ngày càng nhiều. Rồi thêm những người nổi tiếng, lợi dụng danh tiếng để quảng cáo phóng đại sản phẩm, làm biết bao người mất tiền oan mà vẫn thêm bệnh vào người.

Không chỉ kẹo rau củ, nhiều sản phẩm khác như thực phẩm chức năng, sữa, mỹ phẩm... do người nổi tiếng quảng cáo cũng không rõ chất lượng và cần bị điều tra, làm rõ nguồn gốc, chất lượng".

"Hàng giả trên thị trường vô cùng nhiều, mong sao công an bắt nhốt hết những kẻ làm hàng giả để người dân đỡ lâm cảnh tiền mất tật mang", anh Ngô Đức bày tỏ sự ủng hộ.

"Không chỉ vụ này, rất nhiều vụ việc người nổi tiếng lợi dụng danh tiếng quảng cáo sai sự thật nhưng chưa bị nghiêm trị. Vì vậy, cần mạnh tay xử lý, đặc biệt với những người của công chúng, vì lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm, quảng cáo không đúng sự thật đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn. Chúng ta cần một môi trường thương mại trong sạch", chủ tài khoản Hồ Hồ chia sẻ sự bức xúc trong bối cảnh vấn nạn gian dối trong thương mại đang ngày càng phổ biến, đặc biệt khi có sự tiếp tay của những người nổi tiếng.

"Khi tham vọng quá lớn, lấn át cả sự tỉnh táo thì ắt phải trả giá. Trong cuộc sống không bao giờ tồn tại 2 chữ giá như", bạn đọc Văn Văn bình luận.

"Tôi mong muốn cơ quan bảo vệ pháp luật mạnh tay với tội phạm về thực phẩm nói riêng và các sản phẩm khác nói chung, xử lý nghiêm hành vi kinh doanh hàng giả, nhái, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ và làm giàu bất chính cho một số cá nhân thường xuyên huênh hoang trên mạng xã hội", độc giả Cao Hòa tiếp lời.

Bình luận dưới góc độ châm biếm, anh T.Quang cho rằng vụ án này sẽ là tiền đề để cơ quan công an mạnh tay hơn, xử lý nghiêm với những hành vi quảng cáo gian dối trên mạng xã hội. Độc giả này viết: "Sai phạm thì pháp luật phải xử lý. Ngoài ra, tôi nghĩ công an nên thanh tra thêm các shop bán thực phẩm chức năng trên Tiktok bởi nhiều người quảng cáo "ảo ma" lắm. Một lần vô tình thấy video của cô gái quảng cáo thực phẩm chức năng là tăng tuổi thọ, vậy chắc Thái Thượng Lão Quân trong Tây Du Ký thất nghiệp quá.

Cần tăng cường kiểm tra, thanh tra hết các shop thực phẩm chức năng và các hãng sữa lạ. Nghe họ quảng cáo tràn lan trên Tiktok mà thấy hoang đường, toàn tưởng rằng tiên đơn hay thuốc thánh".

"Rất hy vọng các cơ quan ban ngành tiếp tục kiểm soát gắt gao với hàng giả, phụ gia cấm lưu hành. Ung thư giờ đã thành bệnh phổ thông vì những loại thực phẩm này, chúng có mặt ở mọi nơi, tại các chợ ở tất cả các thành phố. Tác động của chúng lớn hơn kẹo Kera vô số lần", anh Đỗ Văn Hội bình luận.

Bị can Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du mục (Ảnh: VTV).

Còn với độc giả Nguyễn Văn Long, anh bày tỏ sự tiếc nuối cho Quang Linh, đặc biệt khi nhìn vào những gì người này từng làm được trước đó.

"Xót cho Quang Linh, một thanh niên chân đất chính hiệu nhưng thiếu hiểu biết, hám lợi và tự tin thái quá khi được tung hô và thành công rực rỡ những năm gần đây. Tuy nhiên, dù thành công tới đâu, mọi sai phạm đều phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều làm tôi buồn hơn là sự lỏng lẻo, yếu kém trong khâu quản lý nhà nước về hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Chỉ khi một người dùng mua kẹo Kera đi kiểm định mới phát hiện và điều tra sự việc. Nhà nước cần có những chính sách quản lý chặt chẽ, quyết liệt hơn, đặc biệt trong bối cảnh hàng ngàn loại hàng giả, nhái, kém chất lượng, thậm chí độc hại cho người dân vẫn được bán nhan nhản, thậm chí quảng bá online rất mạnh mẽ, đem về hàng trăm, hàng ngàn tỷ đồng cho những người buôn bán bất lương", bạn đọc này bình luận.

Chế tài xử lý ra sao?

Luật sư Hoàng Trọng Giáp (Giám đốc Công ty Luật Hoàng Sa, Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết đối với tội danh của Nguyễn Phong (Chủ tịch HĐQT Công ty Asia Life), theo Điều 192 Bộ luật Hình sự 2015, người có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Tùy thuộc tổng giá trị hàng hóa, mức phạt tù cao nhất có thể áp dụng là 7-15 năm tù, đối với trường hợp hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính 500 triệu đồng trở lên.

Đối với tội danh của nhóm bị can là thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt, theo Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015, người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác, từng bị xử phạt hành chính, kết án về hành vi này mà chưa được xóa án tích hoặc thu lợi bất chính từ 5 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự về tội Lừa dối khách hàng.

Mức phạt cơ bản của tội danh này là phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10-100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. Trường hợp hành vi thuộc các tình tiết như có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tiền 100-500 triệu đồng hoặc phạt tù 1-5 năm.