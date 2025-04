Thiếu nữ Hà Nội chi tiền triệu làm nàng tiên cá xinh đẹp dưới thủy cung

Lớp học tiên cá mà Dạ Điệp tham gia có học phí khoảng 4-6 triệu đồng. Tính trung bình, cô chi khoảng 1-1,5 triệu đồng mỗi buổi để rèn luyện kỹ năng bơi lặn, làm quen với đuôi tiên cá và thực hiện các động tác dưới nước.

Thiếu nữ Hà Nội chi số tiền lớn để theo đuổi ước mơ làm nàng tiên cá (Video: Nguyễn Hà Nam)

"Tôi muốn trở thành một nàng tiên cá thực thụ"

Lăng Dạ Điệp (SN 2009, Kim Giang, Hà Nội) hiện là học sinh cấp 3, cô nàng cho biết, bản thân là "fan cứng" (người hâm mộ) của bộ phim Nàng tiên cá (The Little Mermaid), đặc biệt là nhân vật chính Ariel. Từ nhỏ, cô đã mơ ước được tự do bơi lội trong làn nước xanh như một nàng tiên cá thực thụ.

Lăng Dạ Điệp với niềm đam mê được hóa thân thành nàng tiên cá.

"Tôi yêu thích sự tự do khi bơi lặn và luôn muốn hóa thân thành nàng tiên cá. Vì vậy, tôi quyết định nghiêm túc theo đuổi bộ môn lặn tiên cá để biến ước mơ thành hiện thực", Điệp chia sẻ.

Được biết, bộ môn lặn tiên cá là một hình thức lặn tự do không sử dụng bình dưỡng khí, đòi hỏi người chơi phải nín thở và thực hiện nhiều động tác uyển chuyển dưới nước.

Điệp bắt đầu học lặn chuyên nghiệp từ tháng 6/2024 và làm quen với môi trường nước qua các bài tập như nín thở, giữ hơi ổn định, cân bằng tai khi lặn sâu, cùng nhiều kỹ năng bơi an toàn khác.

Tuy mới luyện tập nửa năm và chưa có chứng chỉ biểu diễn chuyên nghiệp, nhưng cô nàng tự tin cho biết, mình đã có thể thực hiện nhiều động tác tạo hình dưới nước một cách thuần thục.

Cô gái gen Z thường dành ra nửa tiếng để chuẩn bị trang phục trước mỗi buổi tập lặn.

Theo cô nàng, chi phí học lặn tiên cá rơi vào khoảng 4-6 triệu đồng/khóa cho 4-5 buổi học. Ngoài ra, trang phục lặn cũng là một khoản đầu tư đáng kể, có thể từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng tùy chất liệu và độ chi tiết.

Chiếc đuôi cá hiện tại của Điệp có giá khoảng 4 triệu đồng, được cô tự thiết kế với tên gọi "Bướm Đêm". Cô đã mất 3 ngày để lên ý tưởng, sau đó gửi sang Trung Quốc để in vải và may thành phẩm, mất khoảng 2-3 tuần để hoàn thiện.

"Mỗi lần lặn xong, tôi thường bị bong da chân vì đuôi cá rất nặng"

Hằng ngày, Điệp vẫn đi học văn hóa tại trường và chỉ có thể luyện tập vào cuối tuần. Mỗi buổi học kéo dài 1-2 tiếng cùng huấn luyện viên. Hiện tại, cô có thể nín thở khoảng 1 phút 30 giây ở độ sâu 3m và thực hiện nhiều động tác uốn lượn, tạo hình đẹp mắt dưới nước.

Tuy nhiên, quá trình tập luyện không hề dễ dàng. Thời gian đầu làm quen với lặn tiên cá, Điệp gặp không ít khó khăn. Cô cảm thấy lượng khí trong cơ thể khá ít, chưa thể giữ hơi lâu và chưa bình tĩnh khi xử lý tình huống trong môi trường dưới nước.

Ngoài ra, việc mặc đuôi cá khi lặn khiến cơ thể nặng 8-10kg do áp lực nước, đòi hỏi kỹ thuật giữ cân bằng tốt. "Mỗi lần lặn xong, tôi thường bị bong da chân vì đuôi cá rất nặng", Điệp chia sẻ.

Dạ Điệp (bên phải) được bạn hỗ trợ mặc đuôi cá, sẵn sàng hóa thành nàng tiên dưới nước.

Sau một thời gian tập luyện, Điệp nhận thấy cơ thể dẻo dai hơn, khả năng xử lý tình huống cũng linh hoạt hơn. Đặc biệt, cô không còn hoảng loạn khi lặn sâu và có thể giữ hơi tốt hơn.

Khi biết con gái theo đuổi ước mơ làm nàng tiên cá, bố mẹ Điệp ban đầu rất bất ngờ. Tuy nhiên, sau khi hiểu rõ niềm đam mê và sự nghiêm túc của con, gia đình đã ủng hộ hết mình. "Mẹ còn hào hứng hơn cả tôi, luôn động viên và khuyến khích con gái theo đuổi giấc mơ", Điệp kể.

Một buổi học lặn tiên cá thường kéo dài 1-2 tiếng.

Sau khi thành thạo kỹ thuật lặn tiên cá, Điệp mong muốn thi lấy chứng chỉ để có thể biểu diễn tại các thủy cung ở Hà Nội. "Tôi hy vọng bản thân sẽ sớm được bơi lội cùng các sinh vật biển trong trang phục nàng tiên cá", cô nàng hào hứng.

Không chỉ mong muốn trở thành một nàng tiên cá chuyên nghiệp, Điệp còn hy vọng có thể truyền cảm hứng và lan tỏa tình yêu với bộ môn lặn tiên cá đến nhiều người hơn.

Không chỉ giới trẻ, U50 vẫn có thể học lặn tiên cá

Anh Đào Minh Tuấn (SN 1994), Trưởng bộ môn bơi lội của Trung tâm dạy bơi Hội Khuyến Học Việt Nam, cho biết lặn tiên cá hiện là một trào lưu mới, thu hút nhiều đối tượng tham gia.

Anh Tuấn cho biết, lặn tiên cá ngày càng được nhiều người ở mọi lứa tuổi yêu thích.

"Nhiều người bị thu hút bởi sự uyển chuyển khi bơi lặn cùng chiếc đuôi cá đầy màu sắc mà tham gia đăng ký học để trải nghiệm. Nhưng để lặn tốt và đẹp, đúng kỹ thuật, người học cần kiên trì luyện tập trong thời gian dài", anh Tuấn nhận định.

Theo anh, lặn tiên cá không chỉ giúp tăng dung tích phổi, cải thiện tim mạch mà còn hỗ trợ xương khớp, giúp cơ thể dẻo dai hơn. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, người học cần thành thạo các kỹ năng cơ bản.

Hiện tại, anh Tuấn đang hướng dẫn khoảng 30 học viên theo học bộ môn này, trong đó độ tuổi trải dài từ 13 đến 45. Nhóm đông nhất là các bạn 16-25 tuổi.

Không chỉ giới trẻ, ngay cả những người ở độ tuổi U50 vẫn tìm đến bộ môn này để rèn luyện sức khỏe và trải nghiệm, quay lại thanh xuân bằng việc hóa thân thành nàng tiên cá biển khơi.

"Nhiều cô chú trung niên khi tham gia lớp học còn phấn khích hơn cả các bạn trẻ. Họ thích cảm giác được hóa thân thành tiên cá, thỏa sức bơi lội dưới nước, nhiều cô chú còn sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng để đặt mua một chiếc đuôi cá ưng ý", anh Tuấn chia sẻ.

Lăng Dạ Điệp (bên trái) đang được huấn luyện viên sửa lỗi trong quá trình tập.

"Nên học ít nhất 3 buổi/tuần để không quên kiến thức và nhanh thành thạo. Những người có nền tảng bơi tốt có thể học lặn tiên cá trong 2-3 buổi, nhưng để kiểm soát hơi thở và cân bằng áp lực nước ở độ sâu lớn thì cần nhiều thời gian hơn", anh Tuấn nói.

Hiện nay, chi phí cho một khóa học lặn tiên cá dao động 4-5 triệu đồng, tùy vào địa điểm và dịch vụ quay chụp tiên cá đi kèm khoảng 6-10 triệu đồng. Học viên cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi xuống nước, đặc biệt là khi mặc đuôi cá, vì áp lực nước khiến cơ thể nặng hơn nhiều so với lặn thông thường.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam

Video: Nguyễn Hà Nam