Cách nhận thông tin, cảnh báo lừa đảo từ Bộ Công An thông qua mạng xã hội

Nhận thông tin, cảnh báo từ Bộ Công an thông qua Zalo

Zalo là một trong những nền tảng mạng xã hội có lượng người dùng lớn nhất tại Việt Nam, đó là lý do Bộ Công an quyết định chọn nền tảng này để lập kênh tương tác với công dân.

Theo đó, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin chính thức về an ninh, trật tự trên môi trường mạng và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, Bộ Công an đã chính thức triển khai hoạt động Trang thông tin Bộ Công an trên nền tảng Zalo, với tài khoản chính thức mang tên "Bộ Công an".

Tài khoản Zalo chính thức của Bộ Công an sẽ được quản trị bởi Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Giao diện kênh Zalo chính thức của Bộ Công an (Ảnh: Q.H).

Kênh thông tin này có nhiều chức năng quan trọng, bao gồm thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; thông tin về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, thông qua trang Zalo chính thức, Bộ Công an cũng sẽ đưa ra cảnh báo về hoạt động của các loại tội phạm và cảnh báo về những hình thức lừa đảo, giúp người dân nâng cao cảnh giác, tránh trở thành nạn nhân…

Để nhận các thông tin, cảnh báo mới nhất từ Bộ Công an thông qua Zalo, người dùng có thể truy cập vào trang web https://zalo.me/bocongan trên máy tính, sau đó kích hoạt ứng dụng Zalo trên smartphone, chọn chức năng quét QR để quét mã có trên giao diện trang web.

Sau khi quét mã, trang chính thức của Bộ Công an sẽ được hiển thị trên ứng dụng Zalo của bạn. Tại đây, bạn nhấn nút "Quan tâm" để theo dõi kênh chính thức của Bộ Công an trên Zalo.

Ngoài ra, bạn có thể kích hoạt ứng dụng Zalo trên smartphone, gõ từ khóa "Bộ Công an" vào khung tìm kiếm trên ứng dụng, sau đó chọn tài khoản "Bộ Công an" có dấu tích vàng ở mục "Khám phá", nhấn nút "Quan tâm" để theo dõi kênh chính thức của Bộ Công an.

Giờ đây, mỗi khi có thông tin hoặc cảnh báo mới từ Bộ Công an, ứng dụng Zalo sẽ gửi thông báo đến điện thoại, giúp người dùng có thể nhanh chóng cập nhật các thông tin và ghi nhận các cảnh báo quan trọng.

Nhận thông tin, cảnh báo từ Bộ Công an trên mạng xã hội Facebook

Trước khi lập kênh chính thức trên Zalo, Bộ Công an cũng đã thành lập trang fanpage chính thức trên nền tảng Facebook để cập nhật thông tin, cảnh báo đến người dùng mạng xã hội tại Việt Nam.

Nếu thường xuyên sử dụng Facebook thay vì Zalo, bạn có thể truy cập vào trang fanpage chính thức của Bộ Công an tại https://www.facebook.com/mps.gov, nhấn nút "Thích" để theo dõi trang.

Tiếp theo, bạn nhấn vào biểu tượng dấu "…" bên cạnh nút "Thích", chọn "Đang theo dõi" từ menu hiện ra.

Tại hộp thoại "Cài đặt theo dõi", bạn chuyển từ chế độ "Mặc định" sang "Yêu thích" và nhấn nút "Cập nhật".

Sau khi đưa fanpage của Bộ Công an vào danh sách "Yêu thích", mỗi khi có nội dung bài viết mới được đăng lên trang này, Facebook sẽ gửi thông báo đến trang cá nhân của người dùng, giúp họ có thể đọc và cập nhật các nội dung đăng tải một cách nhanh chóng.

***

Trên đây là 2 kênh thông tin chính thức của Bộ Công an trên Zalo và Facebook, 2 nền tảng mạng xã hội lớn nhất tại Việt Nam. Người dùng nên theo dõi những kênh chính thức này để nhận các thông tin mới về chính sách, cập nhật các cảnh báo về tội phạm, hình thức lừa đảo… từ chính Bộ Công an.