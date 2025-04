Nữ hiệu trưởng bị ghép ảnh nhạy cảm, tống tiền 300 triệu đồng

Ngày 4/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận đơn thư từ một nữ hiệu trưởng trường mầm non tại huyện Krông Năng, phản ánh việc bị kẻ lạ cắt ghép hình ảnh và nội dung xấu để tống tiền.

Theo trình báo, bà Hạnh (tên nhân vật đã được thay đổi), vào ngày 18/3, bà nhận được tin nhắn từ tài khoản Facebook N.Đ.M. về việc mua bán đất. Sau đó, tài khoản này tiếp tục trao đổi về việc cần bán đất tại TPHCM.

Tin nhắn đòi 300 triệu đồng mà đối tượng gửi cho nữ hiệu trưởng (Ảnh: Trương Nguyễn).

Sau đó, tài khoản N.Đ.M. yêu cầu bà Hạnh kết bạn qua Zalo với tên "Mặt trời" để gửi vị trí đất cần bán. Tin tưởng, bà Hạnh đã kết bạn và trao đổi về các vấn đề mua bán đất.

Ngày 24/3, tài khoản "Mặt trời" gửi cho bà Hạnh một đường link và yêu cầu bà đăng nhập mật khẩu. Nghi ngờ đây là hành vi lừa đảo, bà Hạnh không làm theo.

Tuy nhiên, bà Hạnh bất ngờ bị tài khoản này thách thức, đe dọa và nhận được tin nhắn tống tiền, yêu cầu chuyển 300 triệu đồng.

Dù đã xóa kết bạn, tài khoản trên vẫn cắt ghép và bịa đặt nội dung tin nhắn, gửi ảnh nhạy cảm cho người thân của bà Hạnh và một số nhóm trên mạng xã hội.

Quá hoảng loạn, bà Hạnh đã đến cơ quan công an để nhờ hỗ trợ.

Theo lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk, sau khi tiếp nhận đơn của bà Hạnh, cơ quan chức năng đã phục hồi tin nhắn và xác định các đối tượng đã thu thập thông tin của bà Hạnh để tống tiền và đòi chuộc 300 triệu đồng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để tống tiền rất phổ biến, gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý bị hại.

"Các đối tượng hoạt động rất tinh vi, chuyên nghiệp và thường nhắm đến những người có kinh tế khá giả để làm quen, dẫn dụ và khai thác thông tin cá nhân nhằm mục đích đe dọa rồi tống tiền", lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chia sẻ.

Cơ quan công an khuyến cáo những người gặp tình trạng tương tự nên bình tĩnh đến ngay cơ quan chức năng để trình báo và không làm theo bất kỳ hướng dẫn nào từ kẻ xấu.

Như Dân trí đã phản ánh, một nhóm hội có sự tham gia của nhiều giáo viên tại huyện Krông Năng bất ngờ nhận được các hình ảnh nhạy cảm cùng với tin nhắn yêu đương được cho là của một nữ hiệu trưởng mầm non tại huyện.

Trước tình hình dư luận không tốt, ngành giáo dục huyện Krông Năng đã tiến hành kiểm tra và làm rõ vụ việc.