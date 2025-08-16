Trải nghiệm 6 cuộc gọi lừa đảo tại bờ hồ Hoàn Kiếm

Từ ngày 16 đến 18/8, tại bờ hồ Hoàn Kiếm, TP Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình "Ngày hội bình yên", nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2025).

Chương trình gồm chuỗi hoạt động trải nghiệm, trưng bày triển lãm, biểu diễn nghệ thuật tại phố đi bộ, từ 8h30 đến 22h trong 3 ngày trên.

Trong đó, Bộ Công an bố trí 2 không gian trưng bày những nội dung cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Đây là vấn nạn nhức nhối thời gian qua.

Đặc biệt, ban tổ chức bố trí một quầy trải nghiệm cuộc gọi lừa đảo. Người dân được trải nghiệm 6 hình thức lừa đảo phổ biến của kẻ xấu, từ đó có thể tránh rơi vào bẫy, cũng như tuyên truyền, phổ biến tới người thân, bạn bè về các thủ đoạn này.

Không gian trưng bày về nền tảng bình dân học vụ số của Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Trong thời tiết mát mẻ, thỉnh thoảng có mưa, người dân và du khách được chiêm ngưỡng những bức tranh do những cháu bé là con của những chiến sĩ CAND vẽ, gửi gắm trong đó tình yêu thương dành cho cha mẹ.

Bộ Công an cho biết thông qua chuỗi hoạt động này, chương trình "Ngày hội bình yên" kỳ vọng sẽ tạo sự gần gũi, góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng CAND và người dân.

Bên cạnh các quầy triển lãm, người dân cũng được "trải nghiệm thể lực", vượt qua những rào cản.

Khu vực check-in chụp ảnh được "trực tiếp" trên màn hình lớn, mang đến trải nghiệm lạ lẫm, thú vị cho người dân.

Khu vực trải nghiệm xử lý tình huống cháy, nổ của Cục Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Bộ Công an.

Tại quầy triển lãm của Cục CSGT, ban tổ chức bố trí thiết bị cho người dân lái ô tô, xe máy mô phỏng trên máy.

Những thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát... của lực lượng CSGT.

Theo Bộ Công an, chương trình này giúp người dân thêm hiểu, chia sẻ với những khó khăn, vất vả của lực lượng công an, đồng thời động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, tích cực phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.