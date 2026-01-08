Bắt tạm giam Facebooker Hoàng Thị Hồng Thái

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hồng Thái (46 tuổi, trú tại Khu đô thị Thanh Hà, xã Bình Minh, TP Hà Nội).

Công an làm việc với Hoàng Thị Hồng Thái (Ảnh: Công an Hà Nội).

Bị can Hoàng Thị Hồng Thái bị khởi tố để điều tra về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn theo đúng trình tự pháp luật.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo tìm hiểu, Hoàng Thị Hồng Thái sở hữu 2 trang Facebook cá nhân với lượng người theo dõi lớn, lần lượt là gần 100.000 và hơn 120.000 người theo dõi.