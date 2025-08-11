Hình ảnh tại sào huyệt mua bán tiền ảo PaynetCoin lừa đảo hàng tỷ USD

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ công bố hình ảnh khám xét, triệt phá ổ nhóm tội phạm xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo có tên gọi PaynetCoin (PAYN).

Công an đã triển khai phương án khám xét khẩn cấp Công ty TNHH Fimetech - Văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Đường dây lừa đảo này hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép khi sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép nhằm hưởng % hoa hồng giới thiệu.

Nhóm tội phạm hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng phần trăm hoa hồng. Chúng sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an đã đồng loạt phá án tại nhiều địa điểm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, TP Hà Nội, TPHCM.

Công an thực hiện khám xét nhà riêng, tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố các đối tượng phạm tội tại nhiều địa phương.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thu giữ điện thoại, laptop, máy tính cây,… phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) được xác định đã cùng đồng bọn lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi 5-9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư.

Công an xác định, Nguyễn Văn Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (42 tuổi, Khu phố 14, phường Bảy Hiền, TPHCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Hàng nghìn người đã bị lôi kéo tham gia với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình điều tra, công an đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy tìm các đối tượng có liên quan và triệt để thu hồi tài sản cho các bị hại trên cả nước.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp lấy lời khai các đối tượng trong vụ án.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các đối tượng liên quan ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng.

Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ