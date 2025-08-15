Lừa đảo bằng công nghệ cao gây thiệt hại hơn 17.000 tỷ đồng

Ngày 15/8, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức hội nghị gặp mặt, tuyên truyền, kết nối KOL (người có sự ảnh hưởng), quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng và ra mắt mô hình “không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở, ban, ngành, cùng 60 KOL, quản trị viên đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng, đại diện các sở, ban, ngành cùng hàng chục KOL (Ảnh: Minh Hậu).

Thượng tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA03), Công an tỉnh Lâm Đồng, cho biết, mạng xã hội đem đến nhiều giá trị cho cuộc sống; các thiết bị điện thoại, máy tính bảng… kết hợp Internet không chỉ phục vụ nhu cầu giải trí mà còn giúp con người thực hiện nhiều công việc khác nhau.

Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội, các thiết bị thông minh không kiểm soát sẽ dẫn đến nhiều tác động tiêu cực như: giảm sút sức khỏe; ảnh hưởng tâm sinh lý; nguy cơ tiếp xúc nhiều thông tin không chính xác, thiếu lành mạnh.

Theo Thượng tá Vũ Hoàng Anh, thời gian qua, nhiều đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tiếp cận người dùng, thực hiện các hành vi lừa đảo, phát tán tin giả, đánh cắp dữ liệu, xâm phạm quyền riêng tư…

Thượng tá Vũ Hoàng Anh, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

“Năm 2024, thiệt hại do tình trạng lừa đảo bằng công nghệ cao trên cả nước là hơn 17.000 tỷ đồng. Đây là con số rất lớn”, Thượng tá Vũ Hoàng Anh nói.

Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho rằng, biện pháp hữu hiệu trong phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là tuyên truyền. Do vậy, lực lượng công an rất mong nhận được sự phối hợp của các KOL để xây dựng không gian “xanh”, góp phần làm giảm các hành vi lừa đảo trên mạng.

Ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng, cho biết, KOL là những người có sự ảnh hưởng lớn, truyền tải thông tin nhanh đến với cộng đồng và trực tiếp tác động tư duy người xem.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa việc lan tỏa thông tin và vướng vào lao lý đôi khi rất mong manh, nhiều trường hợp vi phạm pháp luật theo hướng vô tình. Do vậy, khi KOL truyền tải thông tin trên không gian mạng cần nắm vững nguyên tắc vàng: “biết - kiểm chứng - chịu trách nhiệm về nội dung”.

Ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

"Chúng tôi rất mong các KOL hợp tác cùng chính quyền để kết nối, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, hạn chế những tiêu cực và đấu tranh chống lại những điều sai trái, lệch lạc. Chúng tôi mong muốn các KOL, quản trị viên cùng địa phương xây dựng không gian số lành mạnh, tạo cộng đồng gắn kết, tôn trọng lẫn nhau”, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng kêu gọi.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, không gian mạng ngày nay không chỉ là môi trường giao tiếp, chia sẻ thông tin mà còn là một phần quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hóa và quốc phòng - an ninh của đất nước.

Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

“Mỗi chúng ta dù là người thuộc cơ quan Nhà nước, lực lượng chức năng hay KOL, quản trị viên đều có trách nhiệm chung tay bảo vệ an ninh mạng, xây dựng môi trường số lành mạnh, nhân văn, tích cực. Công an tỉnh Lâm Đồng luôn sẵn sàng hỗ trợ, trao đổi, phối hợp cùng quý vị trong quá trình vận hành các kênh, trang, nhóm của mình, góp phần tạo nên một không gian mạng an toàn, văn minh”, Đại tá Huỳnh Ngọc Liêm nói.

Tại hội nghị, KOL, quản trị viên các trang, kênh, hội nhóm trên không gian mạng cũng chia sẻ về quá trình sáng tạo nội dung số, phát triển cộng đồng trong thời gian qua. Họ cũng mong muốn có sự kết nối với lực lượng an ninh, chính quyền địa phương để phát triển các nội dung lành mạnh, góp phần vào sự phát triển của Lâm Đồng.

Trong khuôn khổ hội nghị, 60 KOL, quản trị viên đã ký cam kết với Công an tỉnh Lâm Đồng về việc tham gia “không gian số Lâm Đồng an toàn, lành mạnh”.