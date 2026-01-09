Truy nã cô gái trong vụ hỗn chiến trước quán karaoke ở TPHCM

Ngày 9/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, ra quyết định truy nã Phạm Thùy Trang Đài (còn gọi là Na Đắc Kỷ, SN 1993, ngụ phường Bình Hưng Hòa) về tội Cố ý gây thương tích.

Na Đắc Kỷ bị truy nã (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra ban đầu, rạng sáng 29/4/2021, Na Đắc Kỷ cùng V.T.L. (SN 2002, quê Cà Mau) và một số người bạn đi ăn ốc trên đường Hồ Văn Long, quận Bình Tân cũ.

Tại đây, V.T.L. kể lại việc bị Võ Yến Linh (SN 2002, quê Cà Mau) gây khó dễ trong công việc khi làm tiếp viên tại quán karaoke Victory. L. rủ Na Đắc Kỷ cùng nhóm bạn đến quán hát tìm Linh để giải quyết mâu thuẫn.

Cả nhóm sau đó đến trước quán karaoke Victory nằm trên đường Hồ Văn Long, phát hiện Linh đứng trước sảnh quán cùng Nguyễn Lê Huy và một số người bạn.

Lúc này, L. và Na Đắc Kỷ lao vào đánh Linh dẫn đến xô xát giữa 2 nhóm. Các đối tượng dùng gậy bóng chày, hung khí tấn công nhau, khiến nhiều người bị thương. Sự việc chỉ dừng lại khi những người xung quanh đứng ra can ngăn và hô hoán công an đến.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa An Bình, sau đó chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 để điều trị. Trong đó, Nguyễn Lê Huy có tỷ lệ thương tích 14%.

Quá trình điều tra, công an đã khởi tố bị can đối với Na Đắc Kỷ về tội Cố ý gây thương tích. Do người này bỏ trốn, cảnh sát ra quyết định truy nã.

Nhà chức trách đề nghị người dân khi phát hiện đối tượng truy nã trên nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM tại địa chỉ 1114 Lê Đức Anh, phường Tân Tạo, TPHCM (điều tra viên Lê Trọng Hùng), hoặc trình báo đến cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.