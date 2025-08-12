Đường dây lừa đảo tiền ảo hàng tỷ USD: Đề nghị người dân cung cấp thông tin

Chiều 12/8, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đang tiến hành điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc đầu tư tiền kỹ thuật số PaynetCoin (PAYN) và sàn giao dịch FMCPAY.

Để phục vụ điều tra, công an đề nghị người dân có thông tin liên quan đến vụ án chủ động liên hệ và cung cấp thông tin qua số điện thoại 0692.645.133 hoặc 0393.817.910 (điều tra viên Lê Xuân Trường), Văn phòng Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, số 216, đường Trần Phú, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Công an mong muốn người dân phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin để hỗ trợ quá trình điều tra, xử lý đúng theo quy định pháp luật.

Đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia đã huy động được tổng số tiền lên tới hàng tỷ USD (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Trước đó, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trực tiếp chỉ đạo triệt phá nhóm tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Công an xác định từ năm 2021 đến nay đối tượng Nguyễn Văn Hạ (45 tuổi, thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là PaynetCoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp).

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi 5-9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao.

Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư. Tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc tiền VNĐ.

Hạ trao đổi ý tưởng với Phan Viết Lập (42 tuổi, Khu phố 14, phường Bảy Hiền, TPHCM) và nhiều đối tượng khác tổ chức các hội thảo, hội nhóm để phát triển hệ thống đầu tư. Bằng các thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã lôi kéo được hàng nghìn người tham gia, với tổng số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, công an đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản có giá trị lên đến hàng nghìn tỷ đồng.