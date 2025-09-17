TikToker Thuận Khùng dàn dựng kịch bản, thuê người tham gia màn "trả kèo"

Liên quan đến vụ TikToker Lương Công Thuận (SN 1998, chủ tải khoản TikTok “Thuận Khùng Báo Đời”, còn gọi là Thuận Khùng) và Lê Văn Nhâm (SN 1992, chủ tài khoản TikTok “Minh Báo Đời Yêu Em”, còn gọi là Minh Báo Đời) bị bắt khẩn cấp, Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Những trò quái gở

Nhà chức trách xác định do cần tiền tiêu xài, Thuận sử dụng tài khoản TikTok do anh ta lập vào năm 2023 để dàn dựng, quay các clip có nội dung phản cảm, gây mất an ninh trật tự nhằm thu hút sự chú ý, tương tác của người xem. Đồng thời, người xem cũng đưa ra các thử thách nhảm nhí, phản cảm để Thuận thực hiện, rồi đăng lên TikTok để được trả tiền thưởng.

Để thực hiện các hành vi trên, Thuận hợp tác, thỏa thuận với Lê Văn Nhâm thực hiện các phiên phát hình trực tiếp (livestream). Trong đó, Nhâm có vai trò thu hút, kêu gọi người xem đưa ra những thử thách đối với Thuận. Trường hợp Thuận đồng ý thực hiện sẽ đưa ra giá tiền để người xem thưởng cho anh ta.

Thuận thực hiện màn "trả kèo" nằm giữa đường (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi được người xem chuyển 3 triệu đồng, Thuận trực tiếp thực hiện thử thách mà người xem đề nghị ngay trên phiên livestream. Sau khi hoàn thành, Thuận chia lại cho Nhâm 20%-50% theo thỏa thuận.

Theo cơ quan điều tra, Thuận và đồng bọn đã thực hiện 7 lần thử thách tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn cũ. Ở lần thứ nhất, Thuận và Nhâm cùng livetream, có người xem đề nghị Thuận nằm giữa vạch trắng qua đường khi có xe lưu thông dừng đèn đỏ. Thuận đồng ý yêu cầu trên và ra giá “trả kèo” là 3 triệu đồng, Nhâm có nhiệm vụ gom tiền.

Chiều 3/7, khi người xem chuyển đủ tiền, Thuận chọn giao lộ Bùi Công Trừng - Trịnh Thị Dối (xã Đông Thạnh) để thực hiện “trả kèo”. Khi đèn đỏ và xe cộ dừng lại, Thuận ra nằm giữa đường kẻ vạch trắng và hô to “đường tao, tao nằm, chúng mày đừng cản tao”, đồng thời đăng trực tiếp lên TikTok. Thấy Thuận thực hiện hành vi nguy hiểm, Nhâm không nhận tiền mà để đồng bọn hưởng trọn 3 triệu đồng.

Lần thứ 2 diễn ra vào chiều 17/7, tại chốt đèn giao thông ở giao lộ Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh. Hôm đó, Thuận mở điện thoại kết nối với tài khoản của Nhâm. Thuận mặc váy, trùm quần lót lên đầu, đứng múa cho người đi đường xem, đồng thời đăng trực tiếp lên TikTok để "trả kèo".

Sau khi người xem chuyển tiền vào tài khoản của Thuận, Thuận chuyển cho Nhâm 600.000 đồng, tương ứng với 20% số tiền theo thỏa thuận.

Đến khoảng 17h50 cùng ngày, Thuận tiếp tục livestream đội quần lót đứng múa cho người đi đường xem tại khu vực chợ Gấu, đường Trịnh Thị Dối thuộc xã Đông Thạnh. Đồng thời, anh ta trực tiếp lên TikTok để trả kèo cho người xem. Sau khi người xem chuyển tiền vào tài khoản của Thuận, Thuận chuyển cho Nhâm 600.000 đồng.

Khoảng 17h30 ngày 29/7, Thuận thực hiện lần “trả kèo” thứ 3, ở giao lộ Bùi Công Trừng - Trịnh Thị Dối Khi ô tô của người dân dừng đèn đỏ, Thuận bước ra đường dùng quần lót lau ô tô để phát trực tiếp trên Tiktok. Người xem sau đó chuyển tiền vào tài khoản của Thuận và anh ta chuyển cho Nhâm 600.000 đồng.

Thuê diễn viên

Ngoài những lần diễn một mình, công an xác định Thuận còn thuê V.N.T. làm diễn viên đóng vai người đi đường. Chiều 6/8, T. chạy xe máy dừng đèn đỏ tại giao lộ Trịnh Thị Dối - Bùi Công Trừng. Sau đó, Thuận cầm bánh kem chạy đến úp vào mặt T..

Theo kịch bản, T. đuổi đánh Thuận làm tăng kịch tính, để livestream cùng Nhâm. Sau khi người xem chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, Thuận chuyển cho Nhâm 50% số tiền theo thỏa thuận là 1,4 triệu đồng, trả công cho T. 200.000 đồng.

Công an lấy lời khai Lê Văn Nhâm (Ảnh: Thuận Thiên).

Lần thứ 5 diễn ra vào chiều 7/8 tại giao lộ Đặng Thúc Vịnh - Lê Văn Khương, xã Đông Thạnh. Thuận mua áo mưa mặc vào người và ra giao lộ chặn xe đang lưu thông rồi đứng múa Mục đích của anh ta là đóng giả đối tượng “ngáo đá”, phát trực tiếp lên mạng xã hội TikTok để "trả kèo" người xem. Sau khi người xem chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng, Thuận chuyển cho Nhâm 600.000.

Chiều 11/8, tại giao lộ Bùi Công Trừng - Trịnh Thị Dối, xã Đông Thạnh, Thuận mua 10 quần lót phụ nữ, sau đó đứng múa cho người đi đường thấy đồng thời đăng trực tiếp lên TikTok để trả kèo. Sau khi người xem chuyển tiền vào tài khoản của Thuận, Thuận chuyển cho Nhâm 20% số tiền đã thỏa thuận.

Chiều 3/9, Thuận thuê T.T.T. hỗ trợ quay clip khi Thuận đóng vai đối tượng “ngáo đá” cầm bình nhựa có gắn ống hút, mặc quần lót, đứng trước vạch trắng dừng chờ đèn tín hiệu tại giao lộ Trịnh Thị Dối - Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh. Lần này, anh ta trả công cho T. 300.000 đồng.

Xử lý nghiêm

Theo Công an TPHCM, việc Lương Công Thuận và Lê Văn Nhâm bàn bạc, thống nhất quay video, biên tập và tự đăng lên TikTok cá nhân với hình ảnh Lương Công Thuận thực hiện tại các giao lộ, khu vực công cộng thuộc địa bàn xã Đông Thạnh, là hành vi nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, nhà chức trách khẳng định hành vi của các đối tượng là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi các clip có nội dung độc hại này được lan truyền đến giới trẻ, nhất là thanh thiếu niên.

Công an TPHCM cho biết, đơn vị sẽ xử lý nghiêm tất cả hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện nội dung phản cảm, gây rối nơi công cộng, cản trở giao thông đều được phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Công an tống đạt lệnh bắt khẩn cấp Lương Công Thuận (Ảnh: Thuận Thiên).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn luật sư TPHCM, cho rằng, việc các TikToker thực hiện các màn “trả kèo” bất chấp pháp luật có một phần lỗi thuộc về người xem - những người trực tiếp ra kèo và trả tiền cho họ thực hiện.

Luật sư Quân cho rằng, những người cố ý lôi kéo, kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác phạm tội thì tùy theo tính chất, mức độ và hậu quả xảy ra thì hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cũng bị xử lý với vai trò đồng phạm với người thực hiện. Do đó, ông mong người xem cần phải tỉnh táo, tránh vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, luật sư Quân cho biết, việc bắt khẩn cấp Thuận và Nhâm là bài học cho các TikToker khác. Trường hợp có người vẫn bất chấp thực hiện những màn “trả kèo” như trên, họ rất có thể sẽ vướng vào tội Gây rối trật tự công cộng được quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2025), với khung hình phạt tiền 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù 3 tháng đến 7 năm.

Ngoài ra, đối với hành vi gây thiệt hại về tài sản cho người dân, nếu giám định giá trị từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng, nhưng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội thì các TikToker có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Hủy hoại hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản được quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017, 2025). Với tội danh này, họ có thể đối mặt với khung hình phạt tiền 10-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 6 tháng đến 3 năm.