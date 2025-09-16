Công an TPHCM bắt khẩn cấp TikToker Thuận Khùng và Minh Báo Đời

Ngày 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Lương Công Thuận (SN 1998, chủ tải khoản TikTok “Thuận Khùng Báo Đời”, còn gọi là Thuận Khùng) và Lê Văn Nhâm (SN 1992, chủ tài khoản TikTok “Minh Báo Đời Yêu Em”, còn gọi là Minh Báo Đời) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Gần đây, người dùng mạng xã hội lan truyền nhiều clip ghi lại các màn PK (tính năng cho phép 2 người cùng phát hình trực tiếp và thách đố nhau) trên nền tảng TikTok. Sau đó, ai được nhiều lượt tương tác và quà tặng hơn từ người xem sẽ thắng. Trong quá trình này, cả hai sẽ cùng đặt ra những yêu cầu để người thua phải thực hiện.

Để tăng người xem và được tặng nhiều quà, một số TikToker bất chấp thực hiện các trò thách đấu như: Mang bánh kem đập vào mặt người đi đường; gõ cửa ô tô đang chạy trên đường rồi hất chất bẩn vào xe; đến nhà người lạ mở nhạc đám ma; khóa trái cửa nhốt người dân trong nhà; gõ cửa phòng khách sạn.

Nhâm và Thuận (Ảnh: Thuận Thiên)

Trong đó, nổi lên hai tài khoản là “Thuận Khùng Báo Đời” và “Minh Báo Đời Yêu Em”. Đây là các TikToker thường xuyên phát trực tiếp (livestream) thách đố các hành động phản cảm.

Nhiều người xem bức xúc cho rằng, những hành động của nhóm người này không chỉ gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho người đi đường, mà còn dễ phát sinh mâu thuẫn xã hội.

“Không hiểu sao họ dám mang bánh kem đập vào mặt người đi đường như vậy, tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý để chấm dứt ngay các trò nguy hiểm này”, tài khoản Hùng Dũng viết, đồng thời người này cũng mong các bị hại đến công an trình báo để nhà chức trách có bằng chứng xử lý các đối tượng này.

Còn anh Hồ Lê bày tỏ: “Tôi thấy đây là những hành vi coi thường pháp luật, làm ảnh hưởng xấu đến xã hội. Chưa kể, một số người xem nhỏ tuổi, chưa đủ nhận thức nếu học theo sẽ rất nguy hiểm".

Công an TPHCM sau đó cử lực lượng truy xét, bắt khẩn cấp 2 TikToker trên để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.