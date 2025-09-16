TikToker Thuận Khùng và Minh Báo Đời kiếm tiền triệu mỗi màn "trả kèo"

Liên quan đến vụ TikToker Lương Công Thuận (SN 1998, chủ tải khoản TikTok “Thuận Khùng Báo Đời”, còn gọi là Thuận Khùng) và Lê Văn Nhâm (SN 1992, chủ tài khoản TikTok “Minh Báo Đời Yêu Em”, còn gọi là Minh Báo Đời) bị bắt khẩn cấp, Công an TPHCM cho biết đã làm rõ hành vi của 2 đối tượng này.

Bị bắt khi đang gây rối tại khách sạn

Thời gian qua, Công an TPHCM đã tăng cường lực lượng, phương tiện nắm tình hình trên không gian mạng. Qua đó, đơn vị phát hiện 2 tài khoản TikTok “Thuận Khùng Báo Đời” và “Minh Báo Đời Yêu Em” thường xuyên livestream thực hiện các thử thách phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục, có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Thuận và Nhâm lúc bị bắt (Ảnh: Toàn Bạc).

Ngay khi nắm được thông tin, Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các địa phương trên địa bàn thành phố tổ chức truy xét, bắt giữ tất cả các đối tượng có liên quan.

Ngày 12/9, phát hiện 2 tài khoản TikTok trên cùng thực hiện livestream, Công an xã Đông Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Lương Công Thuận khi anh ta đang thực hiện hành vi gây rối tại một khách sạn trên địa bàn phường Thới An.

Tiếp tục truy xét, nhà chức trách bắt giữ Lê Văn Nhâm khi đối tượng này đang lẩn trốn.

Kiếm 3-5 triệu đồng mỗi lần thực hiện thử thách

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM xác định, do cần tiền tiêu xài, Lương Công Thuận sử dụng tài khoản TikTok “Thuận Khùng Báo Đời”, cùng Lê Văn Nhâm sử dụng tài khoản TikTok “Minh Báo Đời Yêu Em” đã nhiều lần bàn bạc, tổ chức dàn dựng các tình huống phản cảm, vi phạm pháp luật, khiến nhiều người bất bình và lên án như: Nằm giữa đường khi xe dừng đèn đỏ; đội quần lót lên đầu; giả vờ “ngáo đá” rồi đứng múa giữa giao lộ; thuê người để tạo dựng tình huống dùng bánh kem úp vào mặt đồng bọn rồi rượt đuổi nhau tạo kịch tính; lau ô tô bằng quần lót khi xe đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông.

Các đối tượng thông báo trên tài khoản TikTok, nếu muốn họ livestream thực hiện các thử thách, tình huống như trên thì người xem phải trả tiền, mỗi lần thực hiện có thể thu 3-5 triệu đồng.

Mỗi đối tượng kiếm 3-5 triệu đồng/lần livestream (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận. Hai nghi phạm còn lôi kéo, thuê thêm 2 đối tượng khác để cùng tham gia quay clip, dựng cảnh.

Công an TPHCM đã bắt khẩn cấp Nhâm và Thuận; đồng thời tiếp tục củng cố chứng cứ để xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Công an TPHCM khẳng định hành vi của các đối tượng là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi các clip độc hại này được lan truyền đến giới trẻ, nhất là thanh thiếu niên.

Công an đề nghị người dân cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ xúy cho các nội dung nhảm nhí, câu view. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng pháp luật.

Cơ quan chức năng cũng kiên quyết xử lý nghiêm tất cả các hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, mọi hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện nội dung phản cảm, gây rối nơi công cộng, cản trở giao thông đều được phát hiện, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Bên cạnh đó, Công an TPHCM đề nghị người dân khi phát hiện hành vi tương tự cần báo ngay cho lực lượng chức năng để kịp thời ngăn chặn, xử lý, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, văn minh.