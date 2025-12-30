Công an TPHCM tiếp tục làm rõ trách nhiệm của 75 quán ăn nhập thịt bò giả

Liên quan đến đường dây sản xuất thịt bò giả cho 75 quán ăn do Lê Quang Quyết (SN 1992, ngụ TPHCM) cầm đầu, Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng đối với các cá nhân, doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu. Công tác điều tra được thực hiện với phương châm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả một vùng, một lĩnh vực”.

Dùng người nhà để không bị lộ

Theo Thượng tá Ngô Thuận Lăng, các đối tượng vì động cơ vụ lợi đã bất chấp quy định pháp luật, coi thường sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng để thực hiện hành vi sản xuất thực phẩm giả. Nhóm chủ mưu chỉ đạo thu mua thịt heo không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, thuộc diện phải tiêu hủy, với giá rẻ từ các nguồn trôi nổi.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn nhân viên ngâm tẩm hóa chất để “hô biến” thịt heo thành thịt bò. Sản phẩm cuối cùng được đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường.

"Hóa chất được sử dụng là chất bảo quản, bị cấm sử dụng vì gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng. Đây là hành vi rất nguy hiểm, phải bị xử lý thật nghiêm khắc để răn đe, giáo dục và phòng ngừa", Thượng tá Ngô Thuận Lăng nhấn mạnh.

Các đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế nhận định đường dây này được tổ chức tinh vi, hoạt động kín kẽ. Các đối tượng thuê cơ sở sản xuất tại khu vực dân cư thưa thớt, lắp đặt camera cảnh giới, phát hiện người lạ từ xa.

“Cơ sở sản xuất luôn đóng cửa, thường xuyên thay đổi lịch trình, người vận chuyển nguyên liệu, thành phẩm mang đi tiêu thụ. Thời gian giao dịch vào rạng sáng, di chuyển bằng xe máy tốc độ cao, đưa đến nhiều cơ sở, quán ăn trên địa bàn thành phố”, Thượng tá Ngô Thuận Lăng nói về thủ đoạn đối phó cơ quan chức năng của các đối tượng làm thịt bò giả.

Đáng chú ý, các đối tượng trong đường dây đều có quan hệ gia đình thân thiết, ăn ở tập trung tại cơ sở, gây khó khăn cho công tác trinh sát. Lực lượng chức năng phải tốn nhiều thời gian để thu thập thông tin sai phạm.

Sau thời gian dài kiên trì theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát đã thu thập đủ tài liệu, chứng cứ quan trọng, báo cáo lãnh đạo PC03 xác lập chuyên án.

Ngày 15/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế đã phát lệnh phá án. Lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra các cơ sở, phát hiện số lượng lớn thịt bốc mùi hôi thối, để trực tiếp trên nền nhà loang lổ vết máu, trộn lẫn thịt tươi và thành phẩm.

Nhân viên chế biến không sử dụng đồ bảo hộ, trực tiếp ngâm, tẩm hóa chất bằng tay; dụng cụ sản xuất bừa bộn, môi trường mất vệ sinh nghiêm trọng.

Cần phải có đạo đức nghề nghiệp

Theo PC03, đường dây hoạt động từ tháng 2 đến nay, không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế, không ký hợp đồng lao động. Mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 600kg thịt bò giả, cung cấp cho khoảng 75 quán ăn với giá 118.000-140.000 đồng/kg.

Trước nghi vấn các quán ăn biết rõ về nguồn gốc, chất lượng thịt, nhưng vẫn bất chấp nhập hàng để kinh doanh, Thượng tá Ngô Thuận Lăng cho rằng khả năng này có thể xảy ra.

“Vì ham lợi, nhiều cơ sở vẫn nhập thịt giá rẻ để kinh doanh. Việc này đang được chúng tôi tiếp tục điều tra, chứng minh sai phạm để có hướng xử lý theo quy định pháp luật”, Thượng tá Lăng thông tin.

Đối tượng Lê Quang Quyết cầm đầu đường dây (Ảnh: Công an cung cấp).

Nói về nguyên nhân đường dây hoạt động trong thời gian dài chưa bị phát hiện, lãnh đạo PC03 cho rằng ngoài thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, công tác nắm địa bàn của chính quyền địa phương và công an cơ sở có phần hạn chế, chưa sâu sát, thiếu chủ động trong giai đoạn giải thể, sáp nhập đơn vị hành chính.

Từ những nguyên nhân trên, Thượng tá Ngô Thuận Lăng kiến nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM tăng cường kiểm tra đối với các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm từ nước ngoài, xác định thời hạn bảo quản, tiêu thụ; yêu cầu các cơ sở tuyệt đối chấp hành việc tiêu hủy đối với sản phẩm thịt có dấu hiệu hư hỏng, cam kết không được bán ra thị trường đối với sản phẩm không đạt chất lượng.

UBND các xã, phường cần tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra thường xuyên các cơ sở kinh doanh thực phẩm có nguồn nguyên liệu giả rẻ, hàng hóa không đảm bảo chất lượng. Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cần ký cam kết không mua nguyên liệu không có hợp đồng, hóa đơn, chứng từ, hoặc nguồn gốc rõ ràng.

Đồng thời, lực lượng chức năng tại địa phương cần nâng cao vai trò công tác quần chúng để kịp thời phát hiện hoạt động nghi vấn phạm tội, báo tin ngay cho công an địa phương để kiểm tra, ngăn chặn và xử lý sớm.

Thượng tá Ngô Thuận Lăng cũng khuyến cáo người dân lựa chọn thực phẩm tại các cơ sở uy tín như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống; không ham giá rẻ, không sử dụng hoặc kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn vệ sinh.. Điều này nhằm tránh nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của bản thân và người khác.

Theo Thượng tá Ngô Thuận Lăng, thời điểm cận Tết, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng cao khiến tội phạm trong lĩnh vực này tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Trước thực tế đó, PC03 đã chủ động tăng cường kiểm tra, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, bảo đảm an toàn thực phẩm cho người dân.

"Ngoài thượng tôn pháp luật, chủ các cơ sở kinh doanh cần phải có đạo đức nghề nghiệp, phải chọn các đầu mối cung cấp thịt uy tín, đảm bảo, thực hiện theo quy trình vệ sinh", Phó Trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, nhắn nhủ.