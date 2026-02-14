Thanh niên giả vờ hỏi đường rồi hiếp dâm nữ sinh ở Đồng Nai

Ngày 14/2, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết, vừa bắt khẩn cấp đối tượng Đào Thanh Tùng (SN 2003, ngụ phường Long Hương, TPHCM) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, tối 1/2, T. (SN 2011, ngụ tỉnh Đồng Nai) đang điều khiển xe đạp điện trên đường đi học về thì gặp Đào Thanh Tùng. Tùng chạy xe máy, giả vờ nhờ T. chỉ đường rồi đi theo nữ sinh.

Đào Thanh Tùng (giữa) tại cơ quan công an (Ảnh: CAĐN)

Khi đến cầu vượt Vành đai 3 thuộc ấp 3, xã Nhơn Trạch, lợi dụng trời tối, vắng người, Tùng đã dùng dao đe dọa, khống chế nữ sinh để thực hiện hành vi đồi bại ngay trên cầu.​

Sau khi tiếp nhận trình báo từ nạn nhân, Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng vào cuộc xác minh, điều tra. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đào Thanh Tùng.

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.