Phá đường dây sản xuất thịt bò giả cho 75 quán ăn ở TPHCM

Ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Quang Quyết (SN 1992), Nguyễn Đức Đạt (SN 1992) cùng 5 người khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Các đối tượng bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 15/11, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Thới An (Công an TPHCM) kiểm tra hành chính cơ sở chế biến thực phẩm trên đường D2.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Lê Quang Quyết cùng 6 nhân viên đang sản xuất thịt bò giả. Đồng thời, nhà chức trách phát hiện một nhân viên khác đang vận chuyển hơn 36kg thịt bò giả thành phẩm đi giao cho khách hàng.

Bị can Lê Quang Quyết (Ảnh: Công an cung cấp).

Mở rộng điều tra, ngày 16/11, Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục phối hợp Công an phường Hiệp Bình, kiểm tra cơ sở ở phường Hiệp Bình, do Nguyễn Đức Đạt làm chủ, phát hiện 247kg thịt bò giả. Ngoài ra, nhà chức trách thu giữ nhiều phương tiện, dụng cụ, hóa chất phục vụ việc biến thịt heo thành thịt bò.

Bước đầu, nhà chức trách xác định cơ sở của Lê Quang Quyết hoạt động từ tháng 2 đến nay, không có giấy phép đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế, không ký hợp đồng lao động.

Quyết khai nhận được Nguyễn Đức Đạt hướng dẫn quy trình sản xuất thịt heo giả thịt bò, đồng thời cung cấp nguồn nguyên liệu là thịt heo và muối công nghiệp sodium metabisulfite.

Bị can Nguyễn Đức Đạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng khai báo, trung bình mỗi ngày, cơ sở sản xuất khoảng 600kg thịt bò giả, bán cho khoảng 75 quán ăn trên địa bàn TPHCM và một số địa phương lân cận với giá 118.000-140.000 đồng/kg, thu lợi bất chính từ 15.000-40.000 đồng/kg.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan, truy xét đường dây tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.