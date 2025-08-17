Phòng Cảnh sát kinh tế TPHCM quyết liệt tuyên chiến hàng giả

Trong bối cảnh cả nước chung tay tấn công tội phạm buôn lậu, hàng gian, hàng giả, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã vào cuộc quyết liệt, truy quét được nhiều đường dây, ổ nhóm. Tuy nhiên, loại tội phạm này vẫn âm thầm diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức với cơ quan có thẩm quyền, nhất là sau giai đoạn sáp nhập các đơn vị hành chính.

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân, 69 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế, phóng viên Dân trí có cuộc trao đổi với Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM, xung quanh công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Tội phạm lợi dụng giai đoạn sáp nhập để hoạt động

Thưa Thượng tá Ngô Thuận Lăng, việc sắp xếp đơn vị hành chính gần đây có ảnh hưởng đến tình hình tội phạm kinh tế như thế nào?

- Những tháng đầu năm 2025, tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM có nhiều điểm sáng, với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 7,4%. Thu ngân sách đạt 415.000 tỷ đồng và thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng cao so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, thách thức, như giá nguyên vật liệu, năng lượng tăng, tình trạng thất nghiệp, đời sống một bộ phận người dân gặp khó khăn. Đây là những yếu tố tác động không nhỏ đến an ninh trật tự, trong đó có tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Thượng tá Ngô Thuận Lăng cùng các đội nghiệp vụ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM họp bàn công tác phá án (Ảnh: Thuận Thiên).

Thời gian vừa qua, cả nước tập trung thực hiện công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã.

Theo đó, TPHCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương sáp nhập thành TPHCM mới với toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của 3 địa phương. Sau sắp xếp, TPHCM mới có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 113 phường, 54 xã và một đặc khu.

Lợi dụng giai đoạn sắp xếp, tội phạm kinh tế cũng âm thầm diễn biến với nhiều thủ đoạn phạm tội mới, tinh vi. Đặc biệt, tội phạm lợi dụng sơ hở của các cơ quan chức năng trong giai đoạn giải thể, sáp nhập cơ quan hành chính để khai báo gian dối, thực hiện các hành vi buôn lậu, trốn thuế, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, giả mạo nhãn mác xuất xứ.

Ngoài ra, các đối tượng còn lợi dụng sự thông thoáng trong thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh để thành lập công ty “ma”, sử dụng giấy tờ giả để mua bán hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng, buôn lậu, buôn bán hàng cấm và đối phó lại công tác phát hiện, đấu tranh của các cơ quan chức năng, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã triển khai những giải pháp gì để ứng phó?

- Trước mệnh lệnh Thủ tướng tại Công điện số 65/CĐ-TTg ngày 15/5 và chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Với chủ trương “không để trống địa bàn”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng Cảnh sát kinh tế sau sáp nhập vẫn duy trì các cơ sở tại các đơn vị hành chính cũ, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban chỉ huy phòng mới.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai nhiều kế hoạch, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm tình hình, xác lập nhiều chuyên án để đấu tranh với nhiều đường dây buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả là mỹ phẩm, thuốc chữa bệnh; vi phạm về khai thác tài nguyên.

Đơn vị tổ chức triệt phá, xử lý nghiêm hàng chục đối tượng cầm đầu, quyết liệt điều tra làm rõ sự tiếp tay của cán bộ, công chức ở một số đơn vị chức năng, nhằm răn đe, phòng ngừa, cảnh báo, qua đó tạo được sự tin tưởng và ủng hộ của quần chúng nhân dân.

Dùng bột mỳ sản xuất tân dược giả

Xuất phát từ thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm này, ông có thể chia sẻ thủ đoạn của tội phạm hàng gian, hàng giả hiện nay?

- Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nổi lên tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả là các sản phẩm làm đẹp (mỹ phẩm), thuốc chữa bệnh với thủ đoạn ngày càng tinh vi, liều lĩnh và diễn ra trên diện rộng cả trong và ngoài nước.

Chiêu thức chủ yếu của các đối tượng này thường tập trung vào các dòng sản phẩm đang bán chạy trên thị trường, tự tìm mua nguồn nguyên liệu trôi nổi, tự pha chế, sang chiết và đóng gói. Sau đó, nhóm này thuê nhiều người nổi tiếng, có ảnh hưởng trên cộng đồng mạng xã hội như ca sĩ, diễn viên để quảng cáo nhằm thổi phồng công dụng và thông qua các nền tảng mạng xã hội để phân phối ra thị trường.

Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá đường dây làm giả dầu gió hồi tháng 7 (Ảnh: Thuận Thiên).

Đáng chú ý, các đối tượng làm giả bao bì, nhãn mác, hô biến thuốc nội thành thuốc ngoại nhập; thay đổi hạn sử dụng đối với thuốc tân dược sắp hết hoặc đã hết hạn sử dụng. Ngoài ra, các đối tượng mua tân dược giá rẻ do các công ty trong nước sản xuất rồi lấy viên cho vào máy xay thành dạng bột, trộn chung với bột mỳ, chất bôi trơn sau đó đưa vào máy nén thành viên, ép vỉ thành tân dược ngoại nhập để được giá thành cao.

Khi có đơn hàng, các đối tượng không cho khách đến mua trực tiếp nhằm che giấu địa chỉ kho bãi, điểm chứa trữ hàng hoá. Chúng sẽ lợi dụng phương thức giao nhận hàng thông qua các đơn vị vận chuyển, xe ôm công nghệ để phân phối hàng lậu, hàng giả, hàng cấm đến tay khách mua.

Ngoài ra, thông qua địa chỉ ảo trên không gian mạng, các đối tượng dễ dàng gỡ bỏ thông tin nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc thu thập chứng cứ, chứng minh vi phạm.

Thưa ông, trọng tâm nhiệm vụ thời gian tới nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm hàng gian, hàng giả của Phòng Cảnh sát kinh tế là gì?

- Thực hiện mệnh lệnh của Thủ tướng về “kiên quyết tuyên chiến với hàng giả” và “mỗi ngày đều là cao điểm”, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Thứ nhất, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và UBND TPHCM, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh với tội phạm kinh tế, môi trường, đặc biệt là buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, chủ động nắm tình hình, xác lập chuyên án, triệt phá đường dây, xử lý nghiêm đối tượng cầm đầu và cán bộ tiếp tay; ngăn chặn hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, giả mạo xuất xứ, nhất là trong mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng đẩy mạnh việc điều tra, truy tố, xét xử nhanh, công khai các vụ án về hàng giả, hàng kém chất lượng, giả mạo xuất xứ, nhất là trong mỹ phẩm và thuốc chữa bệnh để cảnh tỉnh, răn đe các đối tượng.

Thứ ba, phối hợp liên ngành với hải quan, thuế, biên phòng, quản lý thị trường để kiểm soát chặt thị trường; đồng thời kiến nghị sửa đổi quy định quản lý thuốc, thực phẩm và quảng cáo trực tuyến, siết chặt kiểm soát trên mạng xã hội.

Thứ tư, siết kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa tiêu cực trong lực lượng; trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ và khen thưởng kịp thời tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ năm, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thủ đoạn của tội phạm; phát động phong trào toàn dân tố giác buôn lậu, hàng giả, đặc biệt ở khu vực cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, bảo vệ và khen thưởng người tố giác.

Cuối cùng, đồng bộ thực hiện các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức và cảnh giác trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng. Hướng dẫn người dân nhận biết hàng giả qua bao bì, nhãn mác, tem chống giả, mã QR, giá bán và cảm quan sản phẩm; khuyến khích mua hàng tại địa chỉ uy tín, có chính sách bảo hành, đổi trả rõ ràng.

Người dân là tuyến phòng thủ đầu tiên

Đơn vị đã triệt phá nhiều vụ sản xuất, mua bán hàng gian, hàng giả. Với ông, vụ án nào nổi bật gần đây?

- Phòng Cảnh sát kinh tế đã tổ chức triệt phá thành công chuyên án buôn lậu do Đặng Thế Bình và đồng bọn thực hiện bằng thủ đoạn sử dụng pháp nhân Công ty TNHH Kim Điền tổ chức nhập khẩu hàng hóa là thực phẩm chức năng, xảy ra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I.

Phòng phối hợp với Cục Quản lý thị trường TPHCM phát hiện, khởi tố vụ án buôn bán hàng cấm là tân dược các loại do Phan Thị Mỹ Hiền thực hiện. Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố nhiều bị can, đang phối hợp với công an các đơn vị, địa phương và tổ chức liên quan xác minh, truy xét mở rộng để điều tra, xử lý các đối tượng liên quan đến việc mua bán, phân phối, tiêu thụ đối với các sản phẩm nhập lậu này.

Ngoài ra, vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, xảy ra tại Công ty TNHH MTV Mỹ phẩm Thanh Thúy. Dưới võ bọc là “Dầu Di Lạc Thành Tâm” được Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, các đối tượng sử dụng các nguyên liệu mua trôi nổi trên thị trường, vỏ chai đã qua sử dụng để sản xuất các sản phẩm dầu gió giả nhãn hiệu nổi tiếng ở nước ngoài và kem dưỡng các loại, sau đó đưa vào kinh doanh, thu lợi bất chính số tiền rất lớn.

Phòng Cảnh sát kinh tế triệt phá đường dây sản xuất nước hoa giả hồi tháng 6 (Ảnh: Thuận Thiên).

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố nhiều vụ án, nhiều bị can và thu hồi số tang vật rất lớn liên quan đến hàng giả, buôn lậu như: Vụ án Trần Thị Bích Liên và đồng bọn sản xuất nước hoa giả nhãn hiệu Chanel, BVLgari, Burberry; vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, xảy ra tại Công ty TNHH Kingpharm và Công ty TNHH MTV Kiến Lâm; vụ án buôn lậu, nhận hối lộ liên quan đến Công ty Saigon Transco xảy ra tại TPHCM và các tỉnh trên toàn quốc.

Chỉ tính từ ngày 1/7 đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 82 vụ án với 187 bị can, tập trung vào nhóm các tội danh như: buôn lậu, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ; phát hiện và xử lý 164 vụ việc, 194 đối tượng, thu giữ hơn 1 triệu đơn vị sản phẩm hàng hóa với tổng giá trị hàng hóa thu giữ khoảng 40 tỷ đồng.

Với việc hàng gian, hàng giả len lỏi sâu vào cuộc sống, ông có thể chỉ ra những kỹ năng cơ bản để người dân nhận biết hàng giả?

- Công tác đấu tranh với tội phạm về sản xuất, mua bán hàng giả diễn ra rất gian nan, vất vả, khó khăn và lâu dài. Vì vậy, Phòng Cảnh sát kinh tế mong mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái trong mua sắm, tiêu dùng với những lưu ý như sau.

Khi mua sắm, người dân cần quan sát kỹ tem, mác, bao bì, mã vạch, ngày sản xuất và hạn sử dụng. Cẩn trọng với giá rẻ bất thường vì hàng chính hãng có một mức giá nhất định, nếu sản phẩm có giá quá thấp, khả năng cao đó là hàng giả.

Phòng Cảnh sát kinh tế đánh mạnh vào thực phẩm bẩn, hàng gian, hàng giả (Ảnh: Thuận Thiên).

Người dân nên mua hàng ở các cửa hàng uy tín, nhà phân phối chính thức, tránh mua hàng trôi nổi qua mạng xã hội. Khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc đường dây nóng của Công an TPHCM để lực lượng chức năng kịp thời vào cuộc xử lý.

Người dân là tuyến phòng thủ đầu tiên trong cuộc chiến chống hàng giả. Chúng tôi rất mong muốn người dân chung tay cùng lực lượng công an, bằng cách chỉ mua hàng từ nguồn uy tín, kiểm tra kỹ sản phẩm và thông tin ngay khi phát hiện nghi vấn. Mỗi phản ánh của người dân là một mắt xích quan trọng để bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường kinh doanh lành mạnh.

Xin cảm ơn ông!