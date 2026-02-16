Bắt giữ nghi phạm đốt 2 ô tô và cửa chùa ở đặc khu Cát Hải - Hải Phòng

Ngày 16/2, Công an Hải Phòng thông tin, ngày 15/2 Công an đặc khu Cát Hải tiếp nhận tin báo của người dân về 2 vụ cháy ô tô xảy ra tại thôn Lục Độ và khu vực trước đình làng Hòa Hy.

Vũ Văn Tân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Cùng ngày, tại chùa Sùng Khánh thuộc thôn Tiến Lộc ở đặc khu Cát Hải, một người dùng phao xốp áp vào cửa chùa rồi châm lửa, làm hư hỏng bộ cửa chính; một cánh bị cháy phần dưới, 3 cánh còn lại bị cháy xám.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an đặc khu Cát Hải khẩn trương điều tra, xác minh. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng làm rõ nghi phạm là Vũ Văn Tân (SN 1989), trú thôn Hòa Hy, người được xác định gây ra các vụ phóng hỏa.

Ô tô bị phóng hỏa (Ảnh: Công an cung cấp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã tạm giam Vũ Văn Tân để tiếp tục điều tra.