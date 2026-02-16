Cảnh sát vây bắt 61 người cá cược đá gà trong khu rừng ở Tây Ninh

Ngày 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, cơ quan chức năng vừa bắt giữ 61 người tham gia cá cược đá gà với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Theo công an, ngày 12/2, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh ập vào bãi đất trống thuộc khu phố Phước Hậu, phường Gò Dầu, bắt quả tang 61 người tham gia đánh bạc dưới hình thức cá cược đá gà.

Nhóm cá cược đá gà bị công an bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Lực lượng chức năng tạm giữ 58 xe máy, 47 điện thoại di động cùng nhiều tang vật, phương tiện liên quan. Tụ điểm đánh bạc nằm sâu trong khu vực rừng, có bố trí ăn uống miễn phí cho người tham gia.

Qua điều tra ban đầu, công an xác định Trần Văn Dân (tên gọi Thinh) và Ngô Minh Trí (tên gọi Tuấn) là người đứng ra tổ chức cá cược đá gà. Mỗi trận, Dân và Trí thu tiền xâu 10% trên tổng số tiền người chơi cá cược.

Trong ngày 12/2, hai người này tổ chức 2 trận cá cược đá gà. Theo sổ ghi chép, tổng số tiền giao dịch của 2 trận hơn 974 triệu đồng.

Công an đang xem xét khởi tố Dân và Trí về tội Tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của 33 người để xử lý về tội Đánh bạc.