Người chơi xe cổ du xuân Hà Nội đầu năm Bính Ngọ nhưng “có thể là lần cuối”

Với những người chơi xe cổ Hà Nội, sáng mùng 1 Tết luôn là dịp đặc biệt. Không cần hẹn trước, từ 7h sáng, nhiều người chơi đã chủ động tụ họp tại hồ Gươm để gặp mặt, gửi đến nhau những lời chúc ý nghĩa.

Người chơi xe cổ Hà Nội tụ họp, hân hoan đón mừng không khí tân xuân trong tiết trời thoáng mát, không quá lạnh.

Trong những người đến với buổi tụ họp đầu năm, bác Phạm Văn Tiến gây chú ý khi ở độ tuổi 73 nhưng vẫn tự chạy một chiếc Vespa cổ từ Khương Đình lên tới khu vực trung tâm Thủ đô. “Tôi dùng Vespa đã 20 năm nay và năm nào cũng có mặt tại hồ Gươm từ sáng sớm mùng 1 Tết”, bác Tiến chia sẻ.

Với bác Tiến, buổi tụ họp đầu năm là văn hóa rất riêng của người Hà Nội, cũng như những người chơi Vespa cổ. “Vespa cổ là dòng xe có giá trị rất riêng, đã dùng là khó bỏ”, bác Tiến trả lời khi được hỏi về những ảnh hưởng từ quy định mới, khi Việt Nam tiến tới việc chuyển đổi “xanh”.

Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng những dòng xe này trong khu vực trung tâm, bác Tiến sẽ lưu giữ xe làm kỉ niệm, “hoặc đi ở vùng được phép”.

Các dòng xe cổ tụ họp thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội, đặc biệt là hai chiếc Volkswagen Beetle và Renault 4CV .

Cùng tâm tư với bác Tiến, anh Lê Anh Tuấn, một người chơi Vespa cổ lâu năm với bộ sưu tập hơn 10 chiếc cho hay: “Xăng sinh học E10 không phải là trở ngại lớn với những người chơi xe cổ như tôi, thực tế ngay cả chiếc Lambretta hai thì tôi đang dùng cũng có thể sử dụng loại xăng sinh học này”.

Anh Tuấn lựa chọn chiếc Lambretta TV175 đời 1959 khá hiếm làm phương tiện di chuyển năm nay. Chiếc xe này cũng nhận được nhiều sự chú ý của những người chơi khác.

Tuy nhiên, khi những quy định về khí thải được áp dụng, những chiếc Vespa cổ này có thể sẽ không đủ điều kiện tham gia giao thông. “Đây có thể là lần tụ họp cuối cùng trên hồ Gươm nhưng không đồng nghĩa với việc từ bỏ đam mê, tôi có thể để xe lên thùng và mang ra những vùng khác được phép sử dụng”.

Cuộc gặp gỡ đầu xuân của những hội nhóm chơi xe này đã dần trở thành một nét đẹp của Hà Nội. Người chơi văn minh, không ồn ã, hoan nghênh người khác chụp ảnh lưu niệm cùng những chiếc xe của mình.