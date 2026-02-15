Vụ uống 8 lon bia rồi tông tử vong chủ tịch xã: Gia đình bị hại kháng cáo

Ngày 15/2, luật sư Phan Ngọc Nhàn, đại diện pháp lý cho gia đình ông Lê Phước Toàn, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng (Đắk Lắk), xác nhận gia đình sẽ kháng cáo bản án sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù đối với nữ tài xế gây tai nạn chết người.

Gia đình ông Toàn không đồng tình với mức án và một số nội dung trong bản án.

Trước đó, hôm 12/2, Tòa án nhân dân khu vực 5 tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) 3 năm tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết đã bồi thường 500 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Lê Thị Cẩm Chi (đứng) uống 8 lon bia trong cuộc nhậu trước khi lái ô tô tông tử vong chủ tịch xã (Ảnh: Cắt từ clip).

Một nguồn tin cho biết nữ bị cáo đang nuôi con nhỏ. Nếu bản án có hiệu lực, bị cáo sẽ được hoãn chấp hành án cho đến khi con nhỏ đủ 36 tháng tuổi.

Theo cáo trạng, khoảng 18h ngày 3/10/2025, Chi điều khiển ô tô biển kiểm soát 47A-461.xx đến một quán nhậu tại xã Dray Bhăng.

Đến 19h cùng ngày, Chi cùng chủ quán và 7 người đàn ông khác tham gia bữa tiệc có uống bia. Khoảng 21h, người phụ nữ nhận được điện thoại của mẹ chồng báo con nhỏ đang khóc nên vội vàng lái xe về nhà.

Trên đường di chuyển theo quốc lộ 27, do thiếu chú ý quan sát, nữ tài xế đã tông ông Lê Phước Toàn, người đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông do tuyến quốc lộ bị ngập nước.

Nữ tài xế Lê Thị Cẩm Chi ra đầu thú tại cơ quan công an (Ảnh: Đức Nguyễn).

Sau va chạm, Chi dừng xe, cùng một số người đưa ông Toàn vào lề đường. Sau đó, Chi gọi chồng đến hiện trường, còn mình về nhà cho con ăn. Cho con ăn xong, người phụ nữ nhờ mẹ chồng trông con, gọi bạn gái đến đón, vứt điện thoại ngoài đường và nói với bạn rằng cãi nhau với chồng, rồi cả 2 ngủ trên ô tô.

Đến 6h ngày 14/10/2025, Chi mượn điện thoại của bạn gọi cho chồng và nhận được tin ông Toàn đã tử vong. 8h30 cùng ngày, Chi đến cơ quan công an khai nhận toàn bộ hành vi. Tại thời điểm kiểm tra, nữ tài xế không vi phạm nồng độ cồn.

Cáo trạng cũng nêu rõ, sau khi gây tai nạn, Chi đã bỏ trốn và đến sáng hôm sau mới ra đầu thú. Quá trình điều tra, Chi thừa nhận có sử dụng rượu bia. Lời khai của nhân chứng và trích xuất camera xác định Chi đã uống khoảng 8 lon bia (330ml, nồng độ cồn 4,5%) trước khi lái xe gây tai nạn.