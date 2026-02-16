Hưng Yên: Khởi tố nhóm người dùng hung khí đánh chủ quán cắt tóc để đòi nợ

Ngày 16/2, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, khoảng 17h25 ngày 14/2, Công an phường Hồng Châu (Hưng Yên) nhận tin báo xảy ra vụ xô xát tại tổ dân phố 2. Lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp truy xét, làm rõ nội dung vụ việc.

Nhóm bị can và tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra xác định Lê Thành Long (SN 1977) cùng Dương Đức Việt (SN 2007), Phạm Nam Khánh (SN 2010) và hai người khác đến quán cắt tóc của anh D.V.T. tại địa phương. Nhóm này sử dụng hung khí đe dọa, trực tiếp đánh gây thương tích cho nạn nhân để đòi số tiền 10 triệu đồng đã cho vay trước đó.

Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Long, Việt, Khánh về hành vi cướp tài sản. Long và Việt bị tạm giam, còn Khánh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.