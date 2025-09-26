Kiểm tra bãi xe, phát hiện xưởng sản xuất hàng giả ở TPHCM

Ngày 26/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Bằng (SN 1983) cùng 5 người khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

Đoàn Văn Bằng (thứ 3 từ trái sang) cùng các bị can khác (Ảnh: Thuận Thiên).

Trước đó, ngày 12/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Trung Mỹ Tây kiểm tra bãi xe của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ vận tải Tài Tùng Lâm, số 463 Dương Thị Mười, phường Trung Mỹ Tây. Tại đây, tổ công tác phát hiện 50 thùng carton chứa nhiều chai nước tẩy rửa bồn cầu có dấu hiệu là hàng giả.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an địa phương khám xét khẩn cấp tại cơ sở sản xuất, kho bãi liên quan.

Hệ thống bơm chiết, làm giả sản phẩm (Ảnh: Thuận Thiên).

Qua đó, nhà chức trách thu giữ hơn 200 thùng nước tẩy rửa bồn cầu, nước giặt, nước xả giả các thương hiệu nổi tiếng cùng hàng nghìn vỏ chai, tem nhãn, máy ép, dây chuyền sản xuất, 4 bồn chứa dung dịch để pha chế và nhiều sản phẩm nước tẩy đậm đặc.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định Đoàn Văn Bằng là người cầm đầu đường dây. Từ tháng 3 đến tháng 9, Bằng đã mua hóa chất, vỏ bao bì, tem nhãn qua mạng, sau đó thuê 5 người thực hiện việc pha chế, sang chiết, làm giả sản phẩm.